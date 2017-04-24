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У Києві освятили Стіну пам`яті загиблих за Україну
24 квітня 2017, 09:41 | Національно-релігійні питання | | 0 | | Код для блогу | |
23 квітня 2017 року намісник Михайлівського золотоверхого монастиря, архиєпископ Агапіт (Гуменюк) звершив Всеукраїнський молебень за загиблими захисниками та здійснив чин освячення «Стіни пам'яті загиблих за Україну 2014-2017 рр.», яка розташована на мурах Київського Михайлівського Золотоверхого монастиря.
Це унікальне зібрання інформації про всіх полеглих у російсько-українській війні, з іменами, фотографіями та короткою довідкою. На стендах також присутні пусті, чорні квадратні рамки. На одних вказано, що людина не ідентифікована, а на інших, що родина не змирилася з втратою…
Всього на стінах Михайлівського монастиря 11 стендів. Всі дані подані у хронологічному порядку. Зведений список загиблих містить інформацію про 2896 загиблих або померлих від поранень в період від 17 березня 2014 по 19 лютого 2016 року українських військовослужбовців, правоохоронців та добровольців.
Стіна пам`яті складена завдяки ініціативі Національного військово-історичного музею, проекту «Книга пам`яті полеглих за Україну» та історико-культурного товариства «Оберіг часу». Допомогу також надали БФ «Стіна народної пам`яті», асоціація дослідників «Цитадель» та синодальний відділ соціального служіння і благодійності Української православної церкви Київського Патріархату.
За три роки збройної агресії проти України загинуло або померло внаслідок бойових дій майже 3500 захисників нашої країни:
- 758 з них - це юнаки у віці 19-25 років, ще 25 хлопців мали вік 16-18 років;
- залишилось напівсиротами понад 4500 дітей;
- досі тіла близько 100 захисників України вважаються неідентифікованими, та спочивають на кладовищах у Дніпрі, Старобільську та Запоріжжі.
Як зазначив на освяченні стендів прот. Сергій Дмитрієв, голова зазначеного синодального відділу УПЦ КП, в Україні не буде могил «невідомому солдатові», оскільки ми збережемо пам`ять про всіх полеглих за нашу державу.
Намісник обителі архиєпископ Агапіт наголосив, «що оскільки, на жаль, в Києві ще немає меморіалу ні загиблим під час Революції Гідності ні жертвам війни, то Михайлівський собор люб`язно погодився розмістити ці стенди на стінах монастиря». Починаючи з першого побиття студентів обитель стала прихистом спочатку для протестувальників, а тепер і місцем скорботи за полеглими воїнами.
Серед присутніх на освяченні були представники Міноборони, військові, ветерани та родичі загиблих. Окрім православних священнослужителів прийшли помолитися і представники мусульманської та юдейської громад.
Зазначимо, що в мережі набирає популярності відео-трансляція кримсько-татарського активіста Айдера Муждабаєва, в якій він показав історію молодого батька-ветерана, що прийшов до пам`ятної стіни з маленьким сином та розповідав йому про своїх друзів-побратимів, які загинули від рук росіян на Донбасі.
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Останні коментарі
Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.
А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?
100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,
Мільйони обдурених! Так! Православні Українці тільки на папері віруючі, а на практиці ходять в церкву 2-3 рази на рік. Українцям фіолетово який патріархат, головне щоби освятили. До Вашого відома,
Нині за Патріархом Філаретом - мільйони православних українців. А не визнають Київський Патріархат лише через шалену протидію гундяївської церкви.