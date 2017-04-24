У Києві освятили Стіну пам`яті загиблих за Україну

23 квітня 2017 року намісник Михайлівського золотоверхого монастиря, архиєпископ Агапіт (Гуменюк) звершив Всеукраїнський молебень за загиблими захисниками та здійснив чин освячення «Стіни пам'яті загиблих за Україну 2014-2017 рр.», яка розташована на мурах Київського Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Це унікальне зібрання інформації про всіх полеглих у російсько-українській війні, з іменами, фотографіями та короткою довідкою. На стендах також присутні пусті, чорні квадратні рамки. На одних вказано, що людина не ідентифікована, а на інших, що родина не змирилася з втратою…

Всього на стінах Михайлівського монастиря 11 стендів. Всі дані подані у хронологічному порядку. Зведений список загиблих містить інформацію про 2896 загиблих або померлих від поранень в період від 17 березня 2014 по 19 лютого 2016 року українських військовослужбовців, правоохоронців та добровольців.

Стіна пам`яті складена завдяки ініціативі Національного військово-історичного музею, проекту «Книга пам`яті полеглих за Україну» та історико-культурного товариства «Оберіг часу». Допомогу також надали БФ «Стіна народної пам`яті», асоціація дослідників «Цитадель» та синодальний відділ соціального служіння і благодійності Української православної церкви Київського Патріархату.

За три роки збройної агресії проти України загинуло або померло внаслідок бойових дій майже 3500 захисників нашої країни:

- 758 з них - це юнаки у віці 19-25 років, ще 25 хлопців мали вік 16-18 років;

- залишилось напівсиротами понад 4500 дітей;

- досі тіла близько 100 захисників України вважаються неідентифікованими, та спочивають на кладовищах у Дніпрі, Старобільську та Запоріжжі.

Як зазначив на освяченні стендів прот. Сергій Дмитрієв, голова зазначеного синодального відділу УПЦ КП, в Україні не буде могил «невідомому солдатові», оскільки ми збережемо пам`ять про всіх полеглих за нашу державу.

Намісник обителі архиєпископ Агапіт наголосив, «що оскільки, на жаль, в Києві ще немає меморіалу ні загиблим під час Революції Гідності ні жертвам війни, то Михайлівський собор люб`язно погодився розмістити ці стенди на стінах монастиря». Починаючи з першого побиття студентів обитель стала прихистом спочатку для протестувальників, а тепер і місцем скорботи за полеглими воїнами.

Серед присутніх на освяченні були представники Міноборони, військові, ветерани та родичі загиблих. Окрім православних священнослужителів прийшли помолитися і представники мусульманської та юдейської громад.

Зазначимо, що в мережі набирає популярності відео-трансляція кримсько-татарського активіста Айдера Муждабаєва, в якій він показав історію молодого батька-ветерана, що прийшов до пам`ятної стіни з маленьким сином та розповідав йому про своїх друзів-побратимів, які загинули від рук росіян на Донбасі.