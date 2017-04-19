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У Києві освятять «Стіну пам`яті загиблих захисників України, 2014-2017 рр.»
21 квітня 2017, 10:20 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
23 квітня 2017 року о 12:00 відбудеться освячення „Стіни пам`яті загиблих захисників України, 2014-2017 рр.”, яка розташована на мурах Київського Михайлівського Золотоверхого Собору, на вул. Трьохсвятительській.
На 11 частинах „Стіни пам`яті” розміщено фотографії та біографії майже 3-ох тисячі загиблих військовослужбовців Збройних Сил України, Національної Гвардії України, Державної прикордонної служби України, працівників МВС та Нацполіції, добровольців.
На „Стіні пам`яті” також міститься інформації про бійців „Азова”, які загинули у Війні на Донбасі.
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