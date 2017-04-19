У Києві освятять «Стіну пам`яті загиблих захисників України, 2014-2017 рр.»

21 квітня 2017, 10:20 | Національно-релігійні питання | 0 |   | Код для блогу |  | 

23 квітня 2017 року о 12:00 відбудеться освячення „Стіни пам`яті загиблих захисників України, 2014-2017 рр.”, яка розташована на мурах Київського Михайлівського Золотоверхого Собору, на вул. Трьохсвятительській.

На 11 частинах „Стіни пам`яті” розміщено фотографії та біографії майже 3-ох тисячі загиблих військовослужбовців Збройних Сил України, Національної Гвардії України, Державної прикордонної служби України, працівників МВС та Нацполіції, добровольців.

На „Стіні пам`яті” також міститься інформації про бійців „Азова”, які загинули у Війні на Донбасі. 

Система Orphus
теги до статті:УПЦ КП,Філарет (Денисенко)
Рейтинг
0
1

Останні новини

Останні коментарі

  • keleynik | 21 квітня 2017, 17:05

    Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.

  • enzian | 21 квітня 2017, 16:45

    А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?

  • Vadim Petrov | 21 квітня 2017, 12:06

    100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,

  • Vadim Petrov | 21 квітня 2017, 12:03

    Мільйони обдурених! Так! Православні Українці тільки на папері віруючі, а на практиці ходять в церкву 2-3 рази на рік. Українцям фіолетово який патріархат, головне щоби освятили. До Вашого відома,

  • enzian | 19 квітня 2017, 22:27

    Нині за Патріархом Філаретом - мільйони православних українців. А не визнають Київський Патріархат лише через шалену протидію гундяївської церкви.

Популярні статті місяця