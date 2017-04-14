На Великдень Президент побажав українцям віри в те, що в Україні запанують мир та добробут

16 квітня 2017, 12:39 | Національно-релігійні питання | 0 |   | Код для блогу |  | 

Президент Петро Дорошенко привітав українців та для всіх християн світу з Великоднем.

 

Дорогі співвітчизники, брати і сестри!

Щиро вітаю вас із святом свят для українців та для всіх християн світу – Великоднем.

Особливо приємно, що Христос об’єднує усіх: цього року православні, греко-католики, римо-католики та протестанти відзначають цю величезну подію в один день.

Як писав святий Іван Золотоустий: «Воскрес Христос, і зруйновано смерть. Воскрес Христос, і впали демони. Воскрес Христос, і радуються  ангели. Воскрес Христос, і життя живе». 

Воскресіння Христове доводить, що добро завжди долає зло.

Воскресіння Христове свідчить, що вічне небесне життя перемагає земну смерть. 

Воскресіння Христове уособлює віру, надію й любов християнського людства, які воно дбайливо зберігає вже дві тисячі років.

Серед народів, які звістку про Воскресіння почули від безпосередніх свідків, були й наші прабатьки у Подніпров'ї та Криму. Їм проповідував сам апостол Андрій Первозванний. Він благословив і місце, де зараз стоїть Київ.

Великий князь Київський Володимир через хрещення Руси-України утвердив віру у Воскресіння. А його син Ярослав Мудрий довершив будівництво цього прекрасного храму Святої Софії.

Традицію справді всенародного відзначення Великодня плекали й зміцнювали кілька десятків поколінь наших предків. Зберігаємо її і ми, щоб передати наступним поколінням. 

Щиро радіємо великому й величному святу. Нехай же в ці дні сповниться вселенської Христової радості кожна українська душа.

Відзначаючи перемогу життя над смертю, не забудьмо згадати всіх героїв, які полягли за Україну. Особливо уклінно прошу Божої ласки для кожного, хто й сьогодні захищає Україну.

Дорогі українці!

Бажаю всім душевного тепла, здоров’я, щастя, а також твердої віри. Віри в Бога і віри в те, що в Україні запанують мир та добробут. Як Президент з поміччю Всевишнього працював та працюватиму над досягненням цієї мети.  

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

 

Система Orphus
теги до статті:Воскресіння Христове (Пасха, Великдень),Петро Порошенко
Рейтинг
0
0

Останні новини

Останні коментарі

  • keleynik | 3 квітня 2017, 14:01

    И это духовенство хотят сделать капелланами в украинской армии? - ДУХОВЕНСТВО УПЦ (МП) ТАКИ ВЗЯЛО УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ В ЛУГАНСЬКУ ІЗ «ЗМІЦНЕННЯ РУССКОГО МИРА» - Это же просто БЕЗУМИЕ!

  • Slava43 | 31 березня 2017, 17:08

    Патріярха виклик до молитви 2-го Квітня особливо важний. Однак ми повинні що неділі в наших церквах молитись за єдність та перемогу над ворогами - зовнішніми та внутрішніми. Ми не повинні

  • Грицько | 15 березня 2017, 10:58

    це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее

  • Грицько | 15 березня 2017, 10:27

    'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання

  • Стефан | 13 березня 2017, 23:30

    Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,

Популярні статті місяця