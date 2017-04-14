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На Великдень Президент побажав українцям віри в те, що в Україні запанують мир та добробут
16 квітня 2017, 12:39 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
Президент Петро Дорошенко привітав українців та для всіх християн світу з Великоднем.
Дорогі співвітчизники, брати і сестри!
Щиро вітаю вас із святом свят для українців та для всіх християн світу – Великоднем.
Особливо приємно, що Христос об’єднує усіх: цього року православні, греко-католики, римо-католики та протестанти відзначають цю величезну подію в один день.
Як писав святий Іван Золотоустий: «Воскрес Христос, і зруйновано смерть. Воскрес Христос, і впали демони. Воскрес Христос, і радуються ангели. Воскрес Христос, і життя живе».
Воскресіння Христове доводить, що добро завжди долає зло.
Воскресіння Христове свідчить, що вічне небесне життя перемагає земну смерть.
Воскресіння Христове уособлює віру, надію й любов християнського людства, які воно дбайливо зберігає вже дві тисячі років.
Серед народів, які звістку про Воскресіння почули від безпосередніх свідків, були й наші прабатьки у Подніпров'ї та Криму. Їм проповідував сам апостол Андрій Первозванний. Він благословив і місце, де зараз стоїть Київ.
Великий князь Київський Володимир через хрещення Руси-України утвердив віру у Воскресіння. А його син Ярослав Мудрий довершив будівництво цього прекрасного храму Святої Софії.
Традицію справді всенародного відзначення Великодня плекали й зміцнювали кілька десятків поколінь наших предків. Зберігаємо її і ми, щоб передати наступним поколінням.
Щиро радіємо великому й величному святу. Нехай же в ці дні сповниться вселенської Христової радості кожна українська душа.
Відзначаючи перемогу життя над смертю, не забудьмо згадати всіх героїв, які полягли за Україну. Особливо уклінно прошу Божої ласки для кожного, хто й сьогодні захищає Україну.
Дорогі українці!
Бажаю всім душевного тепла, здоров’я, щастя, а також твердої віри. Віри в Бога і віри в те, що в Україні запанують мир та добробут. Як Президент з поміччю Всевишнього працював та працюватиму над досягненням цієї мети.
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
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