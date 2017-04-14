На Великдень Президент побажав українцям віри в те, що в Україні запанують мир та добробут

Президент Петро Дорошенко привітав українців та для всіх християн світу з Великоднем.

Дорогі співвітчизники, брати і сестри!

Щиро вітаю вас із святом свят для українців та для всіх християн світу – Великоднем.

Особливо приємно, що Христос об’єднує усіх: цього року православні, греко-католики, римо-католики та протестанти відзначають цю величезну подію в один день.

Як писав святий Іван Золотоустий: «Воскрес Христос, і зруйновано смерть. Воскрес Христос, і впали демони. Воскрес Христос, і радуються ангели. Воскрес Христос, і життя живе».

Воскресіння Христове доводить, що добро завжди долає зло.

Воскресіння Христове свідчить, що вічне небесне життя перемагає земну смерть.

Воскресіння Христове уособлює віру, надію й любов християнського людства, які воно дбайливо зберігає вже дві тисячі років.

Серед народів, які звістку про Воскресіння почули від безпосередніх свідків, були й наші прабатьки у Подніпров'ї та Криму. Їм проповідував сам апостол Андрій Первозванний. Він благословив і місце, де зараз стоїть Київ.

Великий князь Київський Володимир через хрещення Руси-України утвердив віру у Воскресіння. А його син Ярослав Мудрий довершив будівництво цього прекрасного храму Святої Софії.

Традицію справді всенародного відзначення Великодня плекали й зміцнювали кілька десятків поколінь наших предків. Зберігаємо її і ми, щоб передати наступним поколінням.

Щиро радіємо великому й величному святу. Нехай же в ці дні сповниться вселенської Христової радості кожна українська душа.

Відзначаючи перемогу життя над смертю, не забудьмо згадати всіх героїв, які полягли за Україну. Особливо уклінно прошу Божої ласки для кожного, хто й сьогодні захищає Україну.

Дорогі українці!

Бажаю всім душевного тепла, здоров’я, щастя, а також твердої віри. Віри в Бога і віри в те, що в Україні запанують мир та добробут. Як Президент з поміччю Всевишнього працював та працюватиму над досягненням цієї мети.

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!