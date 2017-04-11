У Верховній Раді відкрилася виставка про життя Йосифа Сліпого

У вівторок, 11 квітня у кулуарах українського Парламенту відкрилася експозиція про життя і служіння патріарха УГКЦ Йосипа Сліпого “Патріарх Йосиф Сліпий: Бути собою!”.

Виставка підготовлена Інститутом Історії Церкви спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань культури і духовності з нагоди 125-ліття від дня народження відомого церковного діяча та видатного сина українського народу. Відкриття експозиції відбулося в 72-річницю арешту митрополита Йосифа Сліпого та греко-католицьких єпископів.

Як повідомляє сайт ВРУ, експозиція розкриває основні етапи життя і діяльності Йосифа Сліпого: дитинство в с. Заздрість на Тернопільщині і здобуття освіти, покликання до священства і наукової діяльності, багатолітнє ректорство у Львівській Духовній семінарії, вибір на наступника митрополита Андрея Шептицького, переслідування радянською владою, два арешти та 18-річне перебування в таборах ГУЛАГу, обставини звільнення з ув’язнення та переїзд до Риму. Завдяки опублікованим архівним фото відображено його участь у засіданнях Другого Ватиканського собору. Також експозиція висвітлює працю Блаженнішого Йосифа над розвитком духовного та культурно-освітнього життя українців у Римі: створення Українського Католицького Університету в Римі, будівництво Собору Святої Софії, його численні подорожі для згуртування та підтримки «в розсіянні сущих» українців. Тексти на банерах підібрані тематично, це слова Патріарха Йосифа із «Заповіту», що найкраще відображають його життєву позицію та його пророчу візію щодо майбутнього українського Народу та української Церкви.

Зі словами вітання до гостей та організаторів звернулися голова Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності – Микола Княжицький, та заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань державної політики у сфері свободи совісті та релігійних організацій Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності – Віктор Єленський.

Проректор УКУ Олег Турій розповів усім присутнім про тернистий життєвий шлях Блаженнішого. Після духовного благословення адміністратора Патріаршої курії УГКЦ –Преосвященного владики Богдана (Дзюраха) хор семінаристів Трьох-Святительської семінарії виконав у стінах Парламенту духовний гімн України – «Боже, Великий, Єдиний». Про це інформує кореспондент РІСУ.

Нагадаємо, що експозиція діє в рамках оголошеного року пам’яті Йосифа Сліпого, в контексті якого УКУ проводить просвітницькі заходи та знайомить Україну з життям та надбанням Блаженнішого Патріарха.