130 пасторів і служителів Союзу християнських церков України «Слово життя» провели молитву за Україну

30 березня – 1 квітня служителі 44 церков постилии, молячись за потреби України, зміцнення братства і розвиток християнства в країні.

Учасниками стали служителі з 42 міст і селищ різних регіонів України. Захід відвідали також гості з інших країн.

Як йдеться у повідомленні, учасники просили Бога про благословення України, євангельське пробудження, припинення бойових дій на сході, відновлення миру, свободу від корупції, благополуччя людей.

Одним з напрямків молитов став розвиток Союзу християнських церков України «Слово життя». Молилися про церкви, їх зростання, про служіння в тюрмах і адаптацію колишніх засуджених, місіонерську роботу, потреби церков і жителів сходу країни, про духовну освіту.

«Християнам важливо бути духовно освіченими, а об’єднанню розвивати цю сферу” – прокоментував Павло Шарудін, пастор церкви в Харкові. – “Тому ми особливо молилися і обговорювали шляхи реорганізації наших біблійних шкіл. Вони вже не будуть колишніми. Настав час розробити єдину стратегію досягнення цієї мети і діяти».

Молитви пройшли і про святкування в Україні 500-річчя Реформації. Пастор Вадим Беро з Добропілля підкреслив: «У рік святкування Реформації важливо дозволити Богу реформувати наші життя і церкви, країну. Можливо, потрібно навернутися, в чомусь покаятися, щось переглянути, і як каже Слово Боже: «часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього». Я всім серцем бажаю, щоб Реформація прийшла в наше життя ».

Денис Подорожний, що також брав участь в заході, поділився враженнями: «Ця зустріч, яка зібрала так багато представників церков з різних місць України для посту і молитви, стала важливою подією в розвитку українського Союзу «Слово життя». Тут Бог вибудовував відносини, зціляв серця, формував братство. Було видно єдність: люди і церкви стоять разом пліч-о-пліч, служать, люблять Господа, один одного і країну. Цей момент єднання червоною лінією проходив через спілкування на пості, що було приголомшливо і стало благословенням для всіх».