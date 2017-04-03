У Дніпрі чотирма мовами молилися за перемогу над агресором

У Дніпрі “за перемогу над агресором та встановлення справедливого миру” молилися українською, російською, арабською та вірменською мовами. Таким чином представники восьми релігійних конфесій міста та області відгукнулися на заклик Всеукраїнської ради Церков до спільної молитви, розповідає власкор РІСУ Софія Богуцька.

На театральній площі міста усіх зібрав керівник обласної єпархії УПЦ КП Симеон. Там кажуть, декілька разів на місяць влаштовують зустрічі з представниками різних релігійних громад. Тому зібратися на спільну публічну молитву виявилося легким завданням.

“Сьогодні кожен українець, незалежно від віросповідання, повинен захищати свою країну і безпосередньо сподіватися на Бога, якщо він – релігійна людина. Тому у нас була домовленість — якщо треба обороняти свій дім, не може бути ніякого непорозуміння. Тільки однодумність і спільна молитва!”, – прокоментував захід канцлер єпархії УПЦ КП протоєрей Віталій Лопушанський.



Завдяки тому, що захід відбувався у неділю, взяти участь у ньому змогли і представники єврейської громади Дніпра. Її голова та габай (староста) синагоги “Золота троянда” Олександр Фрідкіс читав молитви за вояків в АТО та процвітання України. Спеціально до події він переклав тексти з івриту на українську. За словами Фрідкіса, раніше у Дніпрі не було такого єднання різних конфесій. Та війна внесла свої корективи у міжрелігійний діалог.



“Зібралися аби читати молитви за незалежну Україну, за бійців, які гинуть на фронті і стають інвалідами. Господь почує наші молитви і вчинить справедливо. Раніше такого діалогу не було. Але зараз Україна знаходиться у такому розгубленому стані, а горе завжди об'єднує,” – розповів він журналістам.



Далі по черзі мали слово представники Вірменської Апостольської Церкви та греко-католицької, мусульмани, римо-католики, лютерани і пастор християнської церкви “Блага вість”.



Настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ о. Василь Колодій молився за те, аби ворог України “зменшив свою нахабність”. Священик сказав, що діалог між різними конфесіями у вигідному світлі представляє Дніпро та область на тлі України. “Молимося за мир, за єдність і засвідчуємо суспільству, що ми всі разом. Різні конфесії, різні Церкви і ми разом молимося до єдиного Бога, що сотворив небо і землю,” – підкреслив він.



Арабською мовою за перемогу та мир в Україні звучала молитва представників мусульманської релігійної громади Дніпра. Імам Едгар Девлікамов розповів, що залюбки бере участь у спільних заходах усіх конфесій. “Нас з братами-християнами пов'язує дуже багато проектів та різних заходів. Ми з радістю приєдналися до цієї молитви, бо молитися Богу за мир у нашій країні — це наш прямий обов'язок. Кожен молиться так, як йому говорить його релігія. Бо Бог — єдиний,” – зауважив імам.



На театральному майдані спільну молитву слухали сотні дніпрян. Її відвідали і батьки загиблих в АТО вояків. Вони прийшли із фотографіями своїх дітей. Крім того, люди тримали у руках плакати зі світлинами тих, хто перебуває у полоні. До заходу долучився і мистецький колектив Дніпропетровського українського музично-драматичного театру ім. Шевченка.