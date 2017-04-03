Міжконфесійний молебень за перемогу України пройшов на головній площі Миколаєва

На Соборній площі Миколаєва кілька тисяч віруючих містян під проводом духовних лідерів різних християнських конфесій 2 квітня молились за встановлення в Україні справедливого миру та перемогу над агресором, – повідомила кореспондент РІСУ Тетяна Длінна.

Таким чином миколаївці підтримали ініціативу групи членів Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій про проведення спільного молебну заради звільнення країни від агресора, визволення полонених і в’язнів, а також для підтримки усіх, хто страждає від війни та окупації.

Перед міжконфесійним молебнем до миколаївської громади звернувся голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко. Губернатор подякував представникам різних конфесій за об’єднання і наголосив, що всім у спільній молитві необхідно просити в Бога «миру для нашого розуму, для нашої душі та нашого серця, щоб у нас була можливість побудувати українську соборну, неділиму, самостійну державу». Наприкінці промови Олексій Савченко прочитав перед присутніми власний релігійний вірш.

Очолив спільний молебень правлячий архиєрей Миколаївської єпархії УПЦ КП, митрополит Миколаївський і Богоявленський Володимир (Ладика). По завершенню богослужіння владика Володимир звернувся до присутніх: «Ми живемо в особливий час. Час, коли наша країна потребує нас, нашої молитви, нашої єдності, нашої любові. Йде війна і гинуть найкращі сини і доньки нашого народу, захищаючи свою землю, нашу свободу. Ми, всі християни, зібрались сьогодні заради спільної молитви».

«Ми всі разом взиваємо до Бога, щоб Господь почув нас, змилосердився над нами і допоміг нам та нашим воїнам. Зміцнив їх у вірі, єдності, мужності і благословив їх на перемогу над ворогом», – підкреслив архиєрей.

Отець Іван Дідух, декан Миколаївського деканату УАПЦ, звернувся до присутніх з проханням: перебувати постійно в молитві, покладатися на Бога та не залишатися байдужими до страждаючих і нужденних. Далі священнослужитель виголосив молитву за Україну першого патріарха УАПЦ Мстислава (Скрипника).

Отець Тарас Павлюс, настоятель парафії Покрову Пресвятої Богородиці УГКЦ, зачитав молитву за український народ Митрополита Андрія Шептицького. Священик закликав віруючих до щоденної молитви за мир, єдність, відвагу наших воїнів і добру долю українського народу.

Настоятель парафії святого Йосипа РКЦ, отець Олександр Рєпін, дякував Бога за подолання мурів між християнами у спільній молитві, а також просив дарувати віруючим дух любові, правди, взаємного порозуміння та розсудливості.

Заступник голови обласного об`єднання Євангельських християн-баптистів Олександр Ігнатов у своєму виступі зауважив, що день спільної молитви християн є переломним днем на шляху до перемоги. «Перемога прийде тільки тоді, коли кожна людина змириться перед Господом Богом, запросить Його у своє серце і буде жити за Біблією», – висловив своє бачення пастир.

Едмунд Рудницький, координатор ради християнських євангельських церков міста Миколаїв, закликав усіх молитися за мир і за воїнів, «ангелів у плоті», які віддають життя і ризикують заради українців. «Ми повинні бути гідними цієї жертви, гідні тих зусиль і цієї крові, яку вони проливають за нас», – зазначив пастор.

З душпастирськими словами та молитвами до миколаївців також звернулися: тер Вараг Япарян, настоятель церкви Сурб Геворг Української єпархії Вірменської Апостольської Церкви, Станіслав Фалій, заступник єпископа Всеукраїнського союзу християн віри євангельської-п’ятидесятників, Павел Шульга, голова юридичного відділу регіонального оргкомітету R500 та пастор церкви АСД.

Примітно, що у міжконфесійному молебні не взяли участь представники УПЦ (МП). Ще одною промовистою особливістю проведення спільної молитви стало використання майже всіма її учасниками традиційного українського християнського привітання «Слава Ісусу Христу».

Подібні молитви за мир і перемогу України над агресором відбулися у столиці та в усіх обласних центрах країни.

Світлини зі сайту Миколаївської ОДА і автора