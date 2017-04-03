На Софійській площі помолилися за мир та перемогу над агресором

В Києві 2 квітня відбулася міжконфесійна молитва за мир в Україні. На Софійський площі столиці свої прохання до Бога підносили одразу представники багатьох конфесій України. Так серед єрархів були присутні архиєпископ Святослав (Шевчук) від УГКЦ, єпископ Володимир (Черпак) від УАПЦ, єпископ Станіслав Широкорадюк від РКЦ, старший єпископ Михайло Паночко від ЦХВЄ та єпископ Маркос (Оганесян) від Вірменської Апостольської Церкви. Очолював урочистий захід Патріарх Філарет (Денисенко). На молитву зібралися численні вірні, серед яких були присутні військовослужбовці та народні депутати.

Саме ж дійство було організовано у вигляді молебню, під час якого представники всіх конфесій прочитали по молитві, після чого Патріарх Філарет благословив всіх віруючих. Основною темою всіх молитов було прохання про завершення війни. Священнослужителі просили Всевишнього про перемогу, звільнення заручників в Росії, Криму та на Донбасі. Лунали прохання про здоров`я для українських воїнів, міцності державі та її народові. Особливо актуальним звучало прохання «вразуми ворогів наших та поверни їм пам'ять про заповіді Твої». Ці слова резонують з нещодавніми заявами колишнього синодала РПЦ о. Всеволода Чапліна, який не те що не цурається смертної кари для ворогів, а навпаки вітає такі дії керівництва своєї держави.

Однак проблемами зовнішнього характеру єрархи не обмежилися. Єпископ Віталій (Скоморовський) акцентував увагу на проблемах безробіття, соціальної несправедливості, наркоманії, алкоголізму. Серед негативних явищ у владних кабінетах він назвав тотальну корупцію, державну зраду та пропаганду ґендерної ідеології.

Єпископ Михайло Паночко закликав віруючих зробити все можливе, щоби молитва не тільки пролунала, але й дійшла до Неба. Підтримав цю тему і Патріарх Філарет, який оголосив всеукраїнський піст 3 квітня – для посиленого прохання Господа дарувати Україні перемогу.

Першоєрарх УПЦ КП також нагадав події історичного минулого, а саме сторіччя від відновлення української державності і вкотре закликав можновладців об'єднатися навколо головного – захисту нашої держави. По закінченні молебну хор заспівав духовний гімн «Боже Великий, Єдиний».

Примітно, що серед духовенства не було офіційних представників УПЦ (МП). На більшості єпархіальних сайтів, так само як і на офіційному сайті Церкви немає ніяких згадок про якісь спеціальні заходи щодо молитов за Україну. Заради справедливості зазначимо, що нами було виявлено, що в Херсонській єпархії УПЦ (МП) також було проведено аналогічний молебень, однак тільки у власному кафедральному соборі і без участі інших конфесій. Однак в сусідніх областях, будь то Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська чи окупована АР Крим подібних заходів, судячи з офіційних сайтів, не відбувалося.

Присутні на молебні віруючі вітають ініціативи Церков щодо об'єднання навколо спільних проблем. «Народ давно об'єднаний і в нас немає претензій один до одного. Сподіваюся,що скоро їх не лишиться і в єрархів, і наші християнські, українські Церкви зможуть нормально та безконфліктно спілкуватися між собою, – ділиться переживаннями протестант Віталій з Київщини.

Віряни надають високу оцінку церквам в якості морального голосу суспільства. «Хто як не Церква повинна вказувати людям, а особливо політикам на їхні неправильні дії?» – риторично запитує вірна УГКЦ Людмила з Тернопільщини, яка дізнавшись про молебень відклала робочі справи в столиці та прийшла помолитись за Батьківщину.

Підтвердженням тези про єднання народу «на місцях» служить участь у молебні вірних УПЦ (МП). «Мені дещо не зручно, що на молитві немає представників моєї церкви, однак це не значить, що я не повинна бути тут. Адже це моя країна, мої воїни і моє майбутнє» – натхненно промовляє киянка Юлія. Про це повідомив кореспондент РІСУ Дмитро Горєвой.

Нагадаємо, що молебень за перемогу і мир в Україні був ініційований представниками ВРЦіРО. Відповідний текст підписали представники 9 з 18 конфесій в Україні.

Світлини автора і зі сайту УПЦ КП