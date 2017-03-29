2 квітня всюди відбудуться загальноцерковні молитви за мир і визволення України

1 квітня 2017, 18:08 | Національно-релігійні питання | 0 |   | Код для блогу |  | 

У неділю, 2 квітня, у Києві на Софійському майдані, а також по всій Україні (в обласних центрах) та діаспорі, за ініціативою членів Всеукраїнської Рада Церков і релігійних організацій, відбудуться молитовні заходи за мир в Україні та звільнення її від окупантів.

Молитви пройдуть у всіх містах України о 15 год.

Зокрема, у Львові о 15.00 біля фігури Божої Матері, що на проспекті Свободи, відбудеться загальноміська екуменічна молитва за визволення України, повідомляє Lviv.tv

«Ця екуменічна молитва – це ще одне невичерпне джерело духовного єднання нас як християн, особливо в часі Великого посту. Будемо просити Господньої ласки та миру, насамперед у наших серцях. Бо тільки так зможемо спільно досягнути миру в нашому місті та  державі. Вірю, що, звернувшись до Господа єдиним серцем та єдиними устами, отримаємо наснагу витримати усі випробування із гідністю, щоб радісно зустріти воскреслого Христа», – зазначив о. Павло Дроздяк, капелан Львівської міської ради. 

«Участь в цьому молебні візьмуть представники всіх конфесій міста і області. Закликаємо віруючих до спільної молитви за перемогу і мир!»,  – наголосив митрополит Львівський і Сокальський УПЦ КП Димитрій (Рудюк).

У Вінниці 2 квітня відбудеться загальнообласна молитва за встановлення миру. На Європейській площі з 15:00 до 15:30 священики різних конфесій здійснять спільну молитовну акцію. Захід буде проведено в рамках Всеукраїнської молитви за встановлення миру, повідомляє І-vin.info.

В Запоріжжі 2 квітня з 18.00 до 20.00 на Майдані героїв зберуться представники всіх християнських конфесій і молитимуться за Україну. Захід ознаменується урочистим передаванням молитовної естафети віруючим Хмельницької області, повідомляє Мig.com.ua.

Крім того, циркуляром глави УПЦ (МП) від 30 березня в усіх монастирях і храмах УПЦ в один з недільних днів Великого посту, що триває, мають бути звершені молитви за припинення збройного конфлікту і встановлення миру в Україні, за мешканців Донбасу, які страждають від воєнного протистояння, та за звільнення полонених, повідомляє Сhurch.ua. Про це інформує сайт Релігія в Україні.

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Останні коментарі

  • Slava43 | 31 березня 2017, 17:08

    Патріярха виклик до молитви 2-го Квітня особливо важний. Однак ми повинні що неділі в наших церквах молитись за єдність та перемогу над ворогами - зовнішніми та внутрішніми. Ми не повинні

  • Грицько | 15 березня 2017, 10:58

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