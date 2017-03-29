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На Львівщині панахидою вшанували пам'ять Січових стрільців
1 квітня 2017, 16:53 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
У суботу, 1 квітня, на Львівщині вшанували пам’ять січовиків Карпатської України. Про це інформує прес-служба Львівської обласної ради.
На Верецькому перевалі, неподалік села Климець, Сколівського району Львівської області відбулася панахида. Опісля керівництво області та району, громадські, молодіжні та ветеранські організації, а також делегація із Закарпаття поклали квіти до могил борців за незалежність Карпатської України. Також у межах заходів відбулося скорботне віче.
«До відзначення Дня Героїв ми зробимо все, аби завершити всі роботи пов'язані з будівництвом тут меморіалу з пам’ятною таблицею Частина заходів обов'язково відбуватиметься саме на цьому місці, бо пам'ять про наших героїв має жити вічно», - зазначив під час виступу голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.
Нагадаємо, 78 років тому на землях Закарпаття з ініціативи Августина Волошина було проголошено Українську незалежну державу, яка стала символом національних прагнень української громадськості краю. Військовим органом Карпатської України була мілітарна організація «Карпатська Січ», початки якої сягають листопада 1938 року.
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