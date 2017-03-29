- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Львів’яни у центрі міста молитимуться за визволення України
31 березня 2017, 11:21 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
У неділю, 2 квітня, о 15.00 у Львові біля фігури Божої Матері, що на проспекті Свободи, відбудеться загальноміська екуменічна молитва за визволення України. Такі міжконфесійні спільні молитви відбудуться не тільки у Львові та Києві (Софійський майдан), а й по всій Україні та у країнах, де проживає діаспора.
Цю ініціативу прийняли на засіданні Всеукраїнської Ради Церков та релігійних організацій, інформує прес-служба Львівської міської ради.
«Екуменічна молитва – це ще одне невичерпне джерело духовного єднання нас як християн, особливо в часі Великого посту. Будемо просити Господньої ласки та миру, насамперед у наших серцях. Бо тільки так зможемо спільно досягнути миру в нашому місті та державі. Вірю, що звернувшись до Господа єдиним серцем та єдиними устами, отримаємо наснагу з гідністю витримати усі випробування, щоб радісно зустріти воскреслого Христа», – зазначив о. Павло Дроздяк, капелан Львівської міської ради.
«Участь в цьому молебні візьмуть представники всіх конфесій міста і області. Закликаємо віруючих до спільної молитви за перемогу і мир!», – наголосив митрополит Львівський і Сокальський УПЦ КП Димитрій (Рудюк).
Рейтинг
0
0
Останні новини
Єпископа РКЦ Станіслава Падевського перепоховають в Україні | 31 березня 2017, 16:00 | РКЦ в Україні
У Луцьку – ДТП за участю нетверезого священика | 31 березня 2017, 15:23 | Надзвичайні ситуації
На Волині затримали вандала кладовищ | 31 березня 2017, 14:42 | Скандали, кримінал, адмінпорушення
Полтавський священик започаткував радіопрограму "Піп & People" | 31 березня 2017, 13:16 | Релігія та культура
РКЦ і надалі наполягатиме на поверненні їй костелу у Рівному | 31 березня 2017, 12:20 | Земельні і мaйнові проблеми
Популярні статті місяця
1 березня 2017, 09:24 | Релігія і політика | 31 березня 2017, 17:08
Патріарх Філарет пояснив, як війна на Донбасі вплинула на Церкву
Останні коментарі
Патріярха виклик до молитви 2-го Квітня особливо важний. Однак ми повинні що неділі в наших церквах молитись за єдність та перемогу над ворогами - зовнішніми та внутрішніми. Ми не повинні
це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее
'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання
Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,
Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко