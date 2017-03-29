Львів’яни у центрі міста молитимуться за визволення України

31 березня 2017, 11:21 | Національно-релігійні питання | 0 |   | Код для блогу |  | 

У неділю, 2 квітня, о 15.00 у Львові біля фігури Божої Матері, що на проспекті Свободи, відбудеться загальноміська екуменічна молитва за визволення України. Такі міжконфесійні спільні молитви відбудуться не тільки у Львові та Києві (Софійський майдан), а й по всій Україні та у країнах, де проживає діаспора.

Цю ініціативу прийняли на засіданні Всеукраїнської Ради Церков та релігійних організацій, інформує прес-служба Львівської міської ради.

«Екуменічна молитва – це ще одне невичерпне джерело духовного єднання нас як християн, особливо в часі Великого посту. Будемо просити Господньої ласки та миру, насамперед у наших серцях. Бо тільки так зможемо спільно досягнути миру в нашому місті та державі. Вірю, що звернувшись до Господа єдиним серцем та єдиними устами, отримаємо наснагу з гідністю витримати усі випробування, щоб радісно зустріти воскреслого Христа», – зазначив о. Павло Дроздяк, капелан Львівської міської ради.

«Участь в цьому молебні візьмуть представники всіх конфесій міста і області. Закликаємо віруючих до спільної молитви за перемогу і мир!», – наголосив митрополит Львівський і Сокальський УПЦ КП Димитрій (Рудюк).

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Останні коментарі

  • Slava43 | 31 березня 2017, 17:08

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  • Грицько | 15 березня 2017, 10:58

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