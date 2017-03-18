Глави Церков України закликали віруючих до спільної молитви 2 квітня за перемогу і мир

18 березня 2017, 19:17 | Національно-релігійні питання | 0 |   | Код для блогу |  | 

Члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій звернулися до священнослужителів, релігійних проповідників та наставників і всіх вірних Церков і релігійних організацій провести в неділю, 2 квітня о 15 годині в Києві на Софійському майдані, а також в обласних центрах, по всій Україні та в країнах українського поселення спільні молитви за перемогу над агресором і встановлення справедливого миру.

Звернення членів Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій

Закликаємо віруючих до спільної молитви за перемогу і мир

Ми, керівники та повноважні представники Церков і релігійних організацій України, усвідомлюючи силу і важливість молитви до Всевишнього, в руці Якого сила і влада, Який є Праведним Суддею, добро винагороджує, а зло карає, який Сам навчає нас молитися до Нього в потребах, щоби ми через це виявляли свою віру і любов до Нього та єдналися між собою, – звертаємося до священнослужителів, релігійних проповідників та наставників і всіх вірних наших Церков і релігійних організацій провести в неділю, 2 квітня о 15 годині в Києві на Софійському майдані, а також в обласних центрах, по всій Україні та в країнах українського поселення спільні молитви за перемогу над агресором і встановлення справедливого миру.

Також ми будемо молитися за звільнення полонених і в’язнів, які за вірність Україні позбавлені окупантами свободи. Ми будемо молитися за мирних мешканців Донбасу і Криму, які страждають від війни та окупації, за біженців та вимушених переселенців, які полишили рідні оселі рятуючи своє життя.

Наступний день, понеділок 3 квітня, ми закликаємо віруючих провести у особистому пості: хто може, нехай постує протягом дня, не споживаючи їжі, або хоча б до середини дня.

Ми віримо, що Господь почує наші прохання та молитви і наблизить час, коли чужинці, що прийшли з війною на нашу землю, полишать її, українські землі Криму і Донбасу звільняться від окупації, єдність і мир в нашій країні відновляться.

Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!

  • ФІЛАРЕТ, Патріарх Київський і всієї Руси-України, Предстоятель УПЦ Київського Патріархату
  • СВЯТОСЛАВ, Верховний Архієпископ Києво-Галицький, Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви
  • Віталій СКОМАРОВСЬКИЙ, Єпископ-ординарій Луцький, Апостольський адміністратор Київсько-Житомирської дієцезії, Генеральний Секретар Конференції Римсько-Католицьких Єпископів України
  • Валерій Степанович АНТОНЮК, старший єпископ, голова Всеукраїнського Союзу Церков Євангельських християн – баптистів
  • Михайло Степанович ПАНОЧКО, старший єпископ, президент Всеукраїнського Союзу Церков християн віри євангельської – п’ятидесятників
  • Василь Федорович РАЙЧИНЕЦЬ, старший пресвітер Союзу Вільних Церков християн євангельської віри України
  • Леонід Миколайович ПАДУН, старший єпископ Української Християнської Євангельської Церкви
  • Григорій Іванович КОМЕНДАНТ, Президент Українського Біблійного Товариства

(Звернення відкрите для підписання членами ВРЦіРО)

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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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