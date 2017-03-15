"Є надія, що велика справа здійсниться", – архиєпископ Любомир (Гузар)

17 березня 2017, 15:00 | Національно-релігійні питання | view video | 0 |   | Код для блогу |  | 

Україна повинна досягнути суспільного блага, коли громадянин в країні буде захищеним.

Про це у Верховній Раді заявив архиєпископ Української Греко-Католицької Церкви Любомир (Гузар), повідомляє Gazeta.ua.

"Ми навчилися, що політична діяльність - це одне з високих жертовних служінь.

Особа, якій довіряє народ свою долю, мусить дуже уважно трактувати своє покликання.

Мусить осягнути, що кожен громадянин держави має почуватися захищеним. Щоб могли спільними силами осягнути той стан, який називають суспільним благом.

Мені здається, що цей досвід ми набрали. І досі набираємо, збагачуємо себе. Тому є справжня надія, що велика справа здійсниться.

Де кожен із нас почуватиме себе щасливим у своїй державі", - сказав екс-глава УГКЦ Любомир (Гузар).

Після цих слів, кардиналу аплодували стоячи депутати і члени уряду.

Нагадаємо, Архиєпископ Любомир взяв участь в урочистому засіданні до 100-річчя українського парламентаризму, яке відбулося у ВР.

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теги до статті:ВРУ,Любомир (Гузар)
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