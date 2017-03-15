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Патріарх Філарет – депутатам: Якщо не буде держави, в якому парламенті ви сидітимете?
17 березня 2017, 14:51 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
Патріарх Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарет закликав депутатів до єдності, щоб не втратити знову державу.
Про це він сказав журналістам у парламенті, повідомляє Укрінформ.
Патріарх Філарет виклав своє бачення щодо подій, зокрема, в парламенті. На його переконання, нинішня Верховна Рада повторює помилки 100-річної давнини.
"А повторювати не треба, тому що треба боротися не за місця в парламенті, а треба боротися за державу, в якій буде парламент. А якщо не буде держави, скажіть, в якому парламенті ви будете сидіти?" - обурився Патріарх.
За його словами, з уроків 100-річної давнини треба робити висновки, оскільки державність було втрачено саме через відсутність єдності.
"Якщо ми не будемо мати єдності, то ми втратимо знову державу. Сьогодні головним має бути захист української держави..., а всі інші питання - другорядні", - підкреслив Патріарх УПЦ КП, зауваживши, що об'єднуватися треба навколо захисту держави.
Він також закликав усі Церкви в Україні до спільної молитви 2 квітня.
"Ми 2 квітня закликаємо всі Церкви звершити молитву у всіх обласних центрах, насамперед, у Києві, за перемогу над агресором", - наголосив він.
За його словами, в Києві молитва відбудеться о 15.00 на Софійській площі 2 квітня.
Нагадаємо, Патріарх Філарет прибув до Ради, де розпочинається урочисте засідання до 100-річчя українського парламентаризму.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.