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В РПЦ не проти обережної декомунізації топоніміки
14 березня 2017, 12:11 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
Глава синодального Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон підтримує виключення з топоніміки імен одіозних радянських діячів, але закликає не поспішати в цьому питанні.
"Перейменування повинні влаштовувати людей, але Церква не байдужа до цього питання, тому що мова йде про наші національні символи. Імена терористів, революціонерів, вбивць, катів - це імена, які увійшли в історію зі знаком мінус. Я сподіваюся, що рано чи пізно все ми це зрозуміємо. Досі існує певний розподіл в цьому питанні, так само як в питанні винесення тіла (Леніна - "ІФ") з мавзолею ", - заявив єрарх в ефірі програми" Церква і світ "на телеканалі" Росія-24 " (ВГТРК), повідомляє Інтерфакс-релігія.
Він зазначив, що "перейменування можливо тоді, коли існує суспільний консенсус".
При цьому митрополит вважає, що тема витрат з муніципальних бюджетів у разі перейменувань перебільшена.
"Замінити таблички - не думаю, що це якийсь дуже дорогий захід. Це скоріше завжди аргумент, який наводиться противниками перейменувань для того, щоб сказати людям, що якщо буде перейменування, то з вашої кишені виймуть гроші, вам від цього буде гірше. Це, на мій погляд, демагогічний аргумент ", - заявив він.
Що стосується чинника, пов'язаного зі звичкою, то, як зізнався представник Церкви, він досі не може звикнути до нових назв станцій метро в Москві.
"Але я готовий з цим жити і від цього страждати заради того, щоб імена катів і злочинців зникали з наших вулиць, площ і назв станцій метро", - додав він.
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