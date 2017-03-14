В РПЦ не проти обережної декомунізації топоніміки

Глава синодального Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон підтримує виключення з топоніміки імен одіозних радянських діячів, але закликає не поспішати в цьому питанні.

"Перейменування повинні влаштовувати людей, але Церква не байдужа до цього питання, тому що мова йде про наші національні символи. Імена терористів, революціонерів, вбивць, катів - це імена, які увійшли в історію зі знаком мінус. Я сподіваюся, що рано чи пізно все ми це зрозуміємо. Досі існує певний розподіл в цьому питанні, так само як в питанні винесення тіла (Леніна - "ІФ") з мавзолею ", - заявив єрарх в ефірі програми" Церква і світ "на телеканалі" Росія-24 " (ВГТРК), повідомляє Інтерфакс-релігія.

Він зазначив, що "перейменування можливо тоді, коли існує суспільний консенсус".

При цьому митрополит вважає, що тема витрат з муніципальних бюджетів у разі перейменувань перебільшена.

"Замінити таблички - не думаю, що це якийсь дуже дорогий захід. Це скоріше завжди аргумент, який наводиться противниками перейменувань для того, щоб сказати людям, що якщо буде перейменування, то з вашої кишені виймуть гроші, вам від цього буде гірше. Це, на мій погляд, демагогічний аргумент ", - заявив він.

Що стосується чинника, пов'язаного зі звичкою, то, як зізнався представник Церкви, він досі не може звикнути до нових назв станцій метро в Москві.

"Але я готовий з цим жити і від цього страждати заради того, щоб імена катів і злочинців зникали з наших вулиць, площ і назв станцій метро", - додав він.