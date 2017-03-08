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Патріарх УГКЦ у Празі декламував вірші Шевченка
10 березня 2017, 12:15 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
У Празі біля пам'ятника Тарасу Шевченку у рамках флешмобу, присвяченого дню народження Кобзаря, відбулася акція «Global Shevchenko».
Кількадесят представників української громади зачитали улюблені вірші культового українського поета, повідомляє Радіо Свобода.
«Практично кожен вірш Шевченка – це, як зараз модно казати, меседж усім нам. Читати Тараса, знати Тараса і, головне, пам'ятати Тараса – це завдання кожного українця. Я переконаний, що ті, хто захищають Україну на сході, мають при собі збірочку його послань нам, українцям, яка допомагає їм, як і Біблія, вижити у цій нелегкій боротьбі», – сказав у своїй промові посол України у Чеській Республіці Євген Перебийніс.
Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) продекламував відомий вірш Тараса Шевченка із циклу «В казематі» «Мені однаково» і наголосив на тому, що Кобзар є тією особою, яка гуртує українців. «Пробудження серед окраденості – це є щось, що ми переживаємо сьогодні. Але йому тоді – понад 150 років тому не було однаково. Нехай це не буде однаково і вам. Не будьмо байдужими, бо байдужість вбиває», – зазначив Патріарх УГКЦ.
До акції «Global Shevchenko» долучилось понад 3500 учасників із щонайменше 25 країн світу, серед яких Канада, США, Куба, країни ЄС, Азербайджан, Вірменія, Греція, Грузія, Йорданія та Китай.
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