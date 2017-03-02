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У Павлокомі вшанували українців, замордованих підрозділом Армії Крайової
6 березня 2017, 11:32 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
Українці з України та Польщі 5 березня у селі Павлокомі на Ряшівщині в Польщі вшанували пам’ять 366 українців, яких убили 3 березня 1945 року польські підрозділи Армії крайової та Народної самооборони. Учасники вшанування поклали квіти і запалили лампадки на місці, де спочивають загиблі українці, повідомляє Радіо свобода.
«Дуже тяжко говорити біля цієї могили. Я міг теж тут лежати. Я все це бачив на свої очі, що тут відбувалось на цвинтарі. Мені було 8 років, а братові 10 років, і нас привели, щоб розстріляти. У церкві був пункт збору, там робили селекцію і вели сюди на цвинтар на розстріл. Але так сталось, що ми залишились живі. Ми досить довго збирали документи, щоб встановити правду і всі імена, дати народження людей. Фотографій, на жаль, не збереглось. Найбільше загинуло жінок і дітей до 14 років, це 60%, а людей, старших за 70 років – 70%. Люди підходили до ями, в них стріляли і українці падали. Тут були викопані три величезні ями», – пригадує очевидець цих подій Омелян Федак.
У вшануванні 72-х роковин трагедії у Павлокомі взяло участь керівництво Львівщини, але не був присутній жоден представник місцевої влади Підкарпатського воєводства Польщі.
Митрополит Перемисько-Варшавський Архиєпископ УГКЦ Євген (Попович) з духовенством відслужив панахиду. Вірні поклали квіти та запалили лампадки.
Меморіал убитим українцям відкрили у 2006 році президенти України та Польщі. Встановлений пам’ятник за гроші української сторони. Про цей пам’ятник довгі роки тривали переговори між Україною та Польщею. Фінансує догляд за українським цвинтарем у Павлокомі підприємець із Польщі українського походження.
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