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Глава УГКЦ на початок посту: «Найбільша поразка українського народу настане тоді, коли почнемо ненавидіти ворога»
28 лютого 2017, 09:45 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
Коли ми починаємо постити, не робімо сумні обличчя, бо – це час духовної весни, коли життя, яке Господь Бог дарував нам у момент хрещення, починає оживати.
Про це сказав Патріарх Української Греко-Католицької Церкви 26 лютого, у Неділю всепрощення, у місті Сент-Кетерінс (провінція Онтаріо, Канада) під час душпастирського візиту до української греко-католицької громади парафії Святих Кирила і Методія, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
«Великий піст – це час духовного оновлення. Але найважливішим інструментом, щоб почати цей рух, є прощення», - зауважив він.
За словами Патріарха, українському народу, який виборює на фронті свою свободу, дуже непросто сьогодні чути про прощення.
«Мене багато запитують, як можна прощати нашим ворогам, які щодня вбивають нас, забирають у нас свободу? Як прощати в умовах війни? Це складне питання. Але я на нього відповідаю так: найбільша невдача, найбільша поразка українського народу настане тоді, коли почнемо ненавидіти нашого ворога. Тоді ворог уже переміг нас у нашому серці, тому що ненависть не породжує героїв. Ненависть породжує злочинців. Героїв народжує любов, - любов до своєї Батьківщини, до своєї рідної землі, до свого народу», – заявив Глава УГКЦ.
Першоєрарх наголосив, що українських воїнів, із якими він спілкувався, дуже непокоїть те, що вони мусили зупиняти ворога ціною його крові.
«Вони мають докори сумління, що мусили вбити несправедливого нападника, але в жодного з них я не бачив в очах ненависті. Їхня совість змушує їх по-християнськи переживати навіть трагедію війни», – сказав проповідник.
Патріарх Святослав закликав усіх у час Великого посту просити в Господа Бога прощення, для нас і для наших ворогів.
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Останні коментарі
Шалом! Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров'ю і переміг смерть для нас! Нам не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.тільки своїми устами з вірою в Всемогутнього! Кличте до Нього
Ну й справді: цю війну на Сході України, як виявляється, розв'язали й спонсорують ніхто інші, як... греко-католики... Та ще й "разом з Київським патріархатом"...
Ватикан як завжди далекоглядний...та й в принципі заклик адекватний, приймає сторону, яка притаманна християнам - припиніть вбивати, по одну і другу сторону живі люди...Абсолютно згідний з такою
гундяевцев на пушечный выстрел не подпускать к армии
Звернення до символічної інституції, від якої нічого не залежить. І якщо уважно подивитись в текст, то взагалі це звернення НІ ДОКОГО. Тому це є ZERO.