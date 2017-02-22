У «Бабиному Яру» Патріарх Філарет освятив пам’ятник Олені Телізі

Київський міський голова Віталій Кличко разом з киянами, представниками уряду та духовенства 25 лютого відкрив пам'ятник учасниці українського визвольного руху, поетесі Олені Телізі на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». Про це повідомляє Укрінформ.

Патріарх Філарет освятив пам’ятик та наголосив, що українці, вшановуючи пам’ять поетеси Олени Теліги, водночас віддають шану усім борцям за незалежність нашої держави.

"Відкриття цього пам'ятника означає, що ми сьогодні вшановуємо пам'ять усіх тих, хто боровся за незалежність нашої України. Наш народ доводить, що він достойний мати свою незалежну Українську державу, тим, що він віддає своє життя за волю України", - сказав першоєрарх.

Він наголосив, що у ці важкі часи, коли наша держава протистоїть російській агресії, українці мають єднатись, а не протистояти один одному.

"Перед нами основне завдання - відстояти незалежність нашої держави", - наголосив Патріарх.

На церемонії відкриття також мали слово віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко та міністр культури Євген Нищук.