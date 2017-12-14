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Мін’юст роз’яснив порядок включення релігійних організацій до реєстру юридичних осіб
14 грудня 2017, 12:41 | Законодавство | 0 | | Код для блогу | |
Міністерство юстиції роз’яснило порядок включення відомостей про релігійну організацію, зареєстровану до 1 липня 2004 року, дані про яку відсутні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
Відповідне роз’яснення від 05.12.2017 року за № 12719/8/32-17 Міністерство розіслало начальникам головних територіальних управлінь юстиції в областях та місті Києві, повідомляє Інституту релігійної свободи.
Мін’юст наголошує, що для включення релігійної організації, зареєстрованої до 1 липня 2004 року, до Єдиного державного реєстру подається лише Заява про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру (Форма 9). Форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 року № 3268/5.
“Форма заяви містить всі необхідні відомості про юридичну особу, передбачені статтею 9 Закону про реєстрацію, та не потребує додаткових документів, пов’язаних із включенням відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру”, – зазначено у роз’ясненні Мін’юсту.
Крім цього, Міністерство юстиції підтвердило свою позицію, що Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» та відомчі акти Мін’юсту не встановлюють особливих вимог до найменування релігійної організації.
Законодавством України не встановлено вимоги щодо приведення у відповідність найменування юридичних осіб, утворених до набрання чинності відповідних законодавчих положень. Зокрема, йдеться про зазначення у повному найменуванні юридичної особи її організаційно-правової форми.
Міністерство юстиції також рекомендувало місцевим управлінням юстиції провести роз’яснювальну роботу щодо написання найменування релігійних організацій з обласними державними адміністраціями та КМДА як органами, що здійснюють реєстрацію статутів релігійних організацій.
Нагадаємо, раніше Мін’юст надав роз’яснення на запит Інституту релігійної свободи, яким підтвердив, що релігійна громада вправі не міняти назву під час перереєстрації.
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