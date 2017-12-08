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Депутати прийняли комплексний Закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству»
8 грудня 2017, 09:34 | Законодавство | 0 | | Код для блогу | |
Парламентарі врахували позицію Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій під час голосування за Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».
За урядовий законопроект № 5294 проголосувало 237 народних депутатів під час засідання у четвер, 7 грудня, повідомляє Інститут релігійної свободи.
Напередодні Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій звернулася до керівництва Верховної Ради та парламентських фракцій з проханням прийняти законопроекти, спрямовані на протидію домашньому насильству, в тому числі щодо жінок. Релігійні діячінаголосили, що законопроекти № 4952 та № 5294 імплементують основні положення Стамбульської Конвенції, уникаючи при цьому проблемної термінології (“гендер”, “нестереотипні гендерні ролі”, “сексуальна орієнтація” тощо), що стоїть на заваді ратифікації цієї Конвенції не лише Україною, а й іншими членами Ради Європи.
В результаті обговорення Верховна Рада не підтримала пропозиції низки депутатів, які хотіли зберегти в тексті законопроекту цю термінологію, посилаючись на вимоги Ради Європи.
Прийняття Закону, на переконання Уряду, сприятиме імплементувати міжнародні стандарти протидії насильству, забезпечити комплексний підхід до запобігання будь-яким формам насильства стосовно жінок, профілактику насильства та розширить коло осіб, які підпадають під дію чинного законодавства.
Законом також буде запроваджено додаткові заходи, спрямовані на створення запобіжних і захисних механізмів боротьби з усіма формами насильства за ознакою статі: домашнє насильство, сексуальне насильство, переслідування, сексуальні домагання, примусові шлюби, каліцтва жіночих геніталій, примусові аборти, примусова стерилізація. Цими змінами буде забезпечено відповідність законодавства України сучасним європейським стандартам у цій сфері.
Передбачається вдосконалення роботи служб підтримки потерпілих від насильства, зокрема державних телефонних “гарячих ліній”, та збору впорядкованих за категоріями відповідних статистичних даних.
Як повідомляв ІРС, днем раніше Верховна Рада прийняла Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» (проект № 4952). Він запроваджує механізми притягнення до кримінальної відповідальності кривдників, що вчиняють домашнє насильство, а також захищають їхніх жертв від подальшого переслідування.
Нагадаємо, що Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликала парламентарів проголосувати за законопроекти № 4952 та № 5294 в редакції Комітету, підготовленій до другого читання, яка виключає проблемну термінологію, не прив’язуючи його розгляд до ратифікації Стамбульської Конвенції через наявність до неї суттєвих зауважень.
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