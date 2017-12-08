Верховна Рада скасувала перереєстрацію релігійних організацій

Верховна Рада прийняла зміни до Податкового кодексу України, які скасовують перереєстрацію релігійних організацій та гарантують автоматичне внесення їх до Реєстру неприбуткових установ і організацій.

Голосування відбулося ввечері 7 грудня.

За ініціативи Міжфракційного об`єднання «За духовність, моральність та здоров`я України» відповідні поправки запропонувала народний депутат Оксана Продан до проекту Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» (реєстр. № 6776-д), повідомляє Інститут релігійної свободи.

Прийняті зміни дублюють усі положення законопроекту 6696, співавторами якого виступили представники усіх парламентських фракцій і груп (Павло Унгурян, Оксана Продан та інші), а в його розробці брали участь експерти Верховної Ради та громадських організацій, Міністерства юстиції та Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.

Відтак для включення релігійних організацій до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій достатньо дотримання лише однієї вимоги, яка міститься в абзаці 2 пункту 133.4.1 статті 133 Податкового кодексу, а саме – бути зареєстрованою відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

За бажанням релігійної організації вона може подати до податкового органу копію свого статуту.

Таким чином, прийнятий парламентом законопроект № 6776-д скасував вимогу про внесення будь-яких додаткових положень до статутів релігійних організацій, як умови збереження їх неприбуткового статусу.

Водночас релігійні організації у своїй діяльності, як і раніше, повинні дотримуватися вимог пункту 133.4.2 статті 133 Податкового кодексу України – тобто здійснювати лише неприбуткові види діяльності, передбачені їх статутами та Законом про свободу совісті:

“Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Доходи неприбуткових релігійних організацій використовуються також для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя”.

У разі порушення цієї норми така релігійна організація може бути виключена контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій та буде вважатися платником податку на прибуток – з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення.

Як повідомляв ІРС, про недоцільність перереєстрації раніше заявила Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій. Релігійна спільнота закликала парламентарів прийняти зміни, запропоновані законопроектом № 6696, оскільки перереєстрація кожної релігійної громади – це довготривалий, дорогий і недоцільний процес.

Слід нагадати, що релігійні організації можуть діяти виключно як неприбуткові, а пожертви та інші їх надходження згідно зі статтею 18 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» не підлягають оподаткуванню.