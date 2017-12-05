Всеукраїнська Рада Церков закликає ухвалити закони з протидії домашньому насильству

6 грудня 2017, 10:33 | Законодавство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій звернулася до керівництва Верховної Ради та парламентських фракцій з проханням ухвалити законопроекти, спрямовані на протидію домашньому насильству, в тому числі щодо жінок, повідомляє ІРС.

Релігійні діячі закликають парламентарів проголосувати за законопроекти № 4952 та № 5294, які вже підготовлені до другого читання, не прив’язуючи їх розгляд до ратифікації Стамбульської Конвенції через наявність до неї суттєвих зауважень

У порядку денному Верховної Ради на поточний пленарний тиждень ці законопроекти заплановані до розгляду на середу, 6 грудня.

“На наше переконання, прийняття цих законодавчих ініціатив є важливим поступом у справі запобігання та протидії домашньому насильству, в тому числі стосовно жінок, адже ця проблема є вельми актуальною на сьогодні та потребує вжиття невідкладних заходів з боку держави та суспільства в цілому”, – зазначається у зверненнях ВРЦіРО. 

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій наголошує, що законопроекти № 4952 та № 5294 імплементують основні положення Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська Конвенція), уникаючи при цьому проблемної термінології, яка стоїть на заваді ратифікації цієї Конвенції не лише Україною, а й іншими членами Ради Європи.

Відзначається, що 20 держав з 47 членів Ради Європи не ратифікували Стамбульську Конвенцію, як через зауваження до термінології, так і через значно кращу якість власного національного законодавства у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Відтак, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій вважає, що подібним чином Україна може піти шляхом вдосконалення власного законодавства, тому прийняття законопроектів № 5294 та № 4952 вже давно є на часі.

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теги до статті:ВРУ,ВРЦіРО,Домашнє насильство
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    • В. Ясеневий | 6 грудня 2017, 17:59

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    • В. Ясеневий | 6 грудня 2017, 17:55

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    • В. Ясеневий | 6 грудня 2017, 17:46

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