Всеукраїнська Рада Церков закликає ухвалити закони з протидії домашньому насильству

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій звернулася до керівництва Верховної Ради та парламентських фракцій з проханням ухвалити законопроекти, спрямовані на протидію домашньому насильству, в тому числі щодо жінок, повідомляє ІРС.

Релігійні діячі закликають парламентарів проголосувати за законопроекти № 4952 та № 5294, які вже підготовлені до другого читання, не прив’язуючи їх розгляд до ратифікації Стамбульської Конвенції через наявність до неї суттєвих зауважень.

У порядку денному Верховної Ради на поточний пленарний тиждень ці законопроекти заплановані до розгляду на середу, 6 грудня.



“На наше переконання, прийняття цих законодавчих ініціатив є важливим поступом у справі запобігання та протидії домашньому насильству, в тому числі стосовно жінок, адже ця проблема є вельми актуальною на сьогодні та потребує вжиття невідкладних заходів з боку держави та суспільства в цілому”, – зазначається у зверненнях ВРЦіРО.



Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій наголошує, що законопроекти № 4952 та № 5294 імплементують основні положення Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська Конвенція), уникаючи при цьому проблемної термінології, яка стоїть на заваді ратифікації цієї Конвенції не лише Україною, а й іншими членами Ради Європи.



Відзначається, що 20 держав з 47 членів Ради Європи не ратифікували Стамбульську Конвенцію, як через зауваження до термінології, так і через значно кращу якість власного національного законодавства у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Відтак, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій вважає, що подібним чином Україна може піти шляхом вдосконалення власного законодавства, тому прийняття законопроектів № 5294 та № 4952 вже давно є на часі.