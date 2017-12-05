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ВРУ розгляне закон про скасування перереєстрації релігійних організацій
5 грудня 2017, 13:57 | Законодавство | 0 | | Код для блогу | |
Верховна Рада розгляне законопроект № 6696, спрямований на скасування перереєстрації релігійних організацій та автоматичне внесення їх до Реєстру неприбуткових установ і організацій.
Погоджувальна рада голів фракцій і комітетів внесла цей законопроект до порядку денного Верховної Ради на вівторок, 5 грудня, повідомляє Інститут релігійної свободи.
Співавтори законопроекту, 16 з яких є членами Комітету ВР з питань податкової та митної політики, заявили про актуальність пропонованих змін з огляду на специфіку релігійних організацій і їх відмінності від інших юридичних осіб.
Про недоцільність перереєстрації раніше заявила Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій. Релігійна спільнота очікує від парламентарів позитивного голосування за законопроект № 6696, оскільки перереєстрація кожної релігійної громади – це довготривалий, дорогий і недоцільний процес. Адже від віруючих вимагається продублювати у їх статутах норми Податкового кодексу, що є нелогічним, адже релігійні організації можуть діяти виключно як неприбуткові, а пожертви та інші їх надходження згідно зі статтею 18 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» не підлягають оподаткуванню.
Цього ж дня Верховна Рада планує розглянути законопроект № 6642, який передбачає скасування вимоги про нотаріальне посвідчення статутів і протоколів загальних зборів релігійних організацій.
Крім цього, законопроект передбачає, що за державну реєстрацію змін до відомостей про релігійні організації у Єдиному державному реєстрі не буде справлятися адміністративний збір, який на сьогодні складає 460 гривень. Ці зміни теж актуальні, оскільки наразі релігійні організації прирівняні по сплаті адміністративного збору до комерційних підприємств.
Як повідомлялося ініціаторами законопроекту № 6696 виступили представники усіх парламентських фракцій і груп, а в його розробці брали участь експерти Верховної Ради та громадських організацій, Міністерства юстиції та Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.
Нагадаємо, що крайній термін перереєстрації релігійних організацій завершується 1 січня 2018 року. Податковий кодекс передбачає виключення з Реєстру тих релігійних організацій, які до цієї дати не встигнуть пройти перереєстрацію, що тягне за собою оподаткування їх пожертв всупереч Закону «Про свободу совісті та релігійні організації».
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