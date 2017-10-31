Рада Церков виступає за законодавчі зміни задля протидії домашньому насильству

3 листопада 2017, 14:05 | Законодавство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Замість ратифікації Стамбульської Конвенції глави конфесій закликають парламентарів вдосконалити законодавство України з метою протидії домашньому насильству.

Зокрема Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій очікує від Верховної Ради прийняття підготовлених до другого читання законопроектів № 4952 та № 5294, не прив’язуючи їх розгляд до ратифікації Стамбульської Конвенції через наявність до неї суттєвих зауважень.

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Це питання глави конфесій обговорили під час засідання 2 листопада, яке відбулося під головуванням шейха Ахмеда Таміма, голови Духовного управління мусульман України, повідомляє Інститут релігійної свободи.

ВРЦіРО також очікує від Верховної Ради прийняття законопроектів № 6696 та № 6642, спрямованих на вирішення проблеми загальної перереєстрації релігійних організацій та скасування вимоги нотаріального посвідчення вже зареєстрованих статутів перед поданням їх до державного реєстратора.

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій прийняла звернення до іноземних міжцерковних об’єднань та окремих релігійних лідерів із закликом надати сприяння у звільненні заручників, незаконно утримуваних в окремих районах Донецької і Луганської областей та безпосередньо на території Російської Федерації.

ВРЦіРО висловила підтримку проекту оновленої Резолюції «Становище у галузі прав людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь (Україна)», який 31 жовтня Україна представила на розгляд 3-го комітету Генеральної Асамблеї ООН.

Глави українських конфесій також обговорили питання співпраці з міжнародними міжрелігійними інституціями. Зокрема, Секретаріатові ВРЦіРО доручено доопрацювати Меморандум про взаємодію з Конференцією Європейських Церков перед його підписанням з контрагентом.

Всеукраїнська Рада Церков доручила Комісії з питань соціального служіння розпочати підготовку до організації Всеукраїнської Ходи на захист прав дітей і сім’ї, яка традиційно відбудеться на початку червня 2018 року в Києві.

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теги до статті:ВРЦіРО,Домашнє насильство,Сім’я, сімейні цінності
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    • Василий Петров | 2 листопада 2017, 20:42

      Отче! прости им, ибо не знают, что делают, Лука 23:34. Иначе как могут верующие во Христа продолжать дальше изображать распятого Христа, если Христос уже Сам простил распявшим Его, не найдя никакой

    • Василий Петров | 2 листопада 2017, 20:06

      Идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его, Марка 1:7. Итак, если почитать святыми своими бесов может не кто иной как сам дявол-иегова, церковь,

    • velovs@ukr.net | 2 листопада 2017, 17:56

      https://risu.org.ua/ua/index/blog/~slovosvit/68808/

    • enzian | 2 листопада 2017, 17:37

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    • Василий Петров | 2 листопада 2017, 14:46

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