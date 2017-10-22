УПЦ КП підтримує «релігійні» законопроекти, - рішення Синоду

| Репортажі | | «Тіло обожествлене»: у Львові представили результати іконописного пленеру в Польщі Цього року на ІХ Міжнародному іконописному пленері в Новиці (Польща) взяли участь майже 50 сучасних митців, які пишуть твори на сакральну тематику. Левову частку учасників склали українські іконописці, здебільшого «львівської школи»

| Події та люди | Доля двох братів-священиків Балтовичів як символ трагедії Церкви на Закарпатті У середині сорокових років минулого століття, на час окупації Закарпаття більшовиками, отці Балтовичі належали до старшого покоління священиків Мукачівської греко-католицької єпархії. Один з них перейшов на православ'я, другий залишився вірним Католицькій Церкві.

| Репортажі | | Виховання дітей тримається на трьох особах: батька, матері та Всевишнього У Львові 3 жовтня за підтримки Інституту родини та подружнього життя, а також Центру міжконфесійного і міжрелігійного діалогу «Лібертас» відбувся II Міжрелігійний симпозіум «Особливості виховання в християнській та юдейській традиціях». Серія подібних заходів, спрямована на утвердження та поширення родинних цінностей, виявлення схожих і відмінних поглядів на інститут сім’ї з позиції різних релігій.

| Події та люди | | Любов до природи: маловідоме захоплення Патріарха Йосифа Сліпого Про Патріарха Йосифа Сліпого відомо доволі багато — як церковного діяча, історика, богослова, навіть знавця культури. Нещодавно українським науковцям трапилася нагода довідатися і про ще одне хобі владики — він був закоханий у природу.