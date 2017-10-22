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УПЦ КП підтримує «релігійні» законопроекти, - рішення Синоду
23 жовтня 2017, 10:46 | Законодавство | 1 | | Код для блогу | |
Синод УПЦ КП підтримує низку законопроектів, що перебувають на розгляді Верховної Ради і стосуються діяльності релігійних організацій.
Про це йдеьтся у журналі №28.
«Ще раз засвідчити підтримку Української Православної Церкви Київського Патріархату пропозицій, викладених у законопроектах №4128, №5309, №6642 та №6696. Просити Голову Верховної Ради України Андрія Парубія про внесення цих законопроектів на розгляд сесії парламенту, а народних депутатів просити підтримати вказані законопроекти з можливим урахуванням слушних пропозицій щодо їх удосконалення», - зазначають учасники Синоду.
Водночас єрархи Київського Патріархату вважають, що запровадження особливого державного контролю за діяльністю релігійних організацій з керівним центром у державі-агресорі, як це передбачене законопроектом №4511, може послужити прецедентом втручання держави у внутрішнє життя усіх релігійних організацій.
Учасники Синоду УПЦ КП відтак звертаються до депутатів відкликати цей законопроект з розгляду.
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- 23 жовтня 2017, 13:31| Коментувати коментар
"Водночас єрархи Київського Патріархату вважають, що запровадження особливого державного контролю за діяльністю релігійних організацій з керівним центром у державі-агресорі, як це передбачене законопроектом №4511, може послужити прецедентом втручання держави у внутрішнє життя усіх релігійних організацій. Учасники Синоду УПЦ КП відтак звертаються до депутатів відкликати цей законопроект з розгляду." Мабуть і справді: набагато краще тут законодавчо встановити (або, якщо потрібно, то уточнити й конкретизувати) та - послідовно й неухильно - реалізовувати саме ПЕРСОНАЛЬНУ відповідальність. Тобто, зокрема, за цю явну й незаперечну - колаборантсько-зрадницьку діяльність на користь держави-агресора.
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