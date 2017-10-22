УПЦ КП підтримує «релігійні» законопроекти, - рішення Синоду

23 жовтня 2017, 10:46 | Законодавство | 1 |   | Код для блогу |  | 

Синод УПЦ КП підтримує низку законопроектів, що перебувають на розгляді Верховної Ради і стосуються діяльності релігійних організацій.

Про це йдеьтся у журналі №28.

«Ще раз засвідчити підтримку Української Православної Церкви Київського Патріархату пропозицій, викладених у законопроектах №4128, №5309, №6642 та №6696. Просити Голову Верховної Ради України Андрія Парубія про внесення цих законопроектів на розгляд сесії парламенту, а народних депутатів просити підтримати вказані законопроекти з можливим урахуванням слушних пропозицій щодо їх удосконалення», - зазначають учасники Синоду.

Водночас єрархи Київського Патріархату вважають, що запровадження особливого державного контролю за діяльністю релігійних організацій з керівним центром у державі-агресорі, як це передбачене законопроектом №4511, може послужити прецедентом втручання держави у внутрішнє життя усіх релігійних організацій.

Учасники Синоду УПЦ КП відтак звертаються до депутатів відкликати цей законопроект з розгляду.

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теги до статті:Верховна Рада,Державно-конфесійні стосунки,Синод УПЦ КП
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Коментарі

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  • velovs@ukr.net | 23 жовтня 2017, 13:31
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    "Водночас єрархи Київського Патріархату вважають, що запровадження особливого державного контролю за діяльністю релігійних організацій з керівним центром у державі-агресорі, як це передбачене законопроектом №4511, може послужити прецедентом втручання держави у внутрішнє життя усіх релігійних організацій. Учасники Синоду УПЦ КП відтак звертаються до депутатів відкликати цей законопроект з розгляду." Мабуть і справді: набагато краще тут законодавчо встановити (або, якщо потрібно, то уточнити й конкретизувати) та - послідовно й неухильно - реалізовувати саме ПЕРСОНАЛЬНУ відповідальність. Тобто, зокрема, за цю явну й незаперечну - колаборантсько-зрадницьку діяльність на користь держави-агресора.

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