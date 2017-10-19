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Муфтіят Автономної Республіки Крим зареєстрували на материковій Україні
20 жовтня 2017, 10:26 | Законодавство | 0 | | Код для блогу | |
Духовне управління мусульман Автономної Республіки Крим (ДУМ АРК) офіційно зареєстроване на території материкової України. Юридична реєстрація управління сприяє міжнародній співпраці, про це Крим.Реалії розповів муфтій управління Айдер Рустамов 19 жовтня.
«Ми працювали і працюємо, вже здійснили багато проектів. Але з реєстрацією нам відкриваються нові можливості для ведення міжнародної діяльності, як юридична особа. Є можливість увійти в міжнародні ісламські організації, брати участь у міжнародних ісламських конференціях, займатися задоволенням потреб вірян – паломництво або мале паломництво – це все господарська діяльність на міжнародному рівні, і має бути в правовому полі», – зазначив Рустамов.
Духовне управління мусульман Криму після анексії півострова Росією 2014 року припинило координувати свої дії з Меджлісом кримськотатарського народу. Управління зареєструвалося заново відповідно до російського законодавства, як Духовне управління мусульман Криму і Севастополя (ДУМКС).
На засіданні координаційної ради Світового конгресу кримських татар 16 – 17 січня в Генічеському районі Херсонської області було вирішено створити Муфтіят на материковій частині України. Ініціатива його створення виникла з того моменту, як кілька тисяч кримських татар були змушені переїхати на материкову частину України.
19 листопада 2016 року представники 14 релігійних кримськотатарських громад на з'їзді в Києві створили муфтіят. Муфтієм обрали Айдера Рустамова, який очолює Комітет духовних цінностей мусульман при правлінні Земляцтва кримських татар Києва. Учасники з'їзду сформували Раду улемів (учених, що мають релігійні знання), головою якого став голова Асоціації мусульман України Сулейман Хайруллаєв.
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