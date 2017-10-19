Рада Церков підтримала законопроект № 5294 про протидію домашньому насильству

19 жовтня 2017, 13:35 | Законодавство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій делегувала своїх представників на засідання парламентського Комітету, який розглядав проект Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

Фото ІРС

Під час засідання представники Ради Церков підтримали редакцію урядового законопроекту № 5294, підготовлену робочою групою до другого читання, повідомляє Інститут релігійної свободи.

За наслідками дискусії Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму рекомендував Верховній Раді підтримати в цілому як закон проект Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

Нагадаємо, що раніше Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликала парламентарів прийняти законопроекти № 4952 та № 5294, спрямовані на протидію домашньому насильству, не прив’язуючи їх до ратифікації Стамбульської Конвенції.

До самої ж Стамбульської Конвенції релігійні діячі висловили низку суттєвих термінологічних зауважень, у зв’язку з якими, на переконання Ради Церков, цей документ (проект № 0119) недоцільно ратифіковувати.

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теги до статті:ВРЦіРО,Насильство в сім’ї
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    Останні коментарі

    • Taras Antoshevskyy | 19 жовтня 2017, 14:52

      А я підозрюю, що в селі більшість людей ходить до церкви і мають право вирішувати якої конфесії вона має бути. А тому не варто свої безпідставні думки видавати за істину!

    • velovs@ukr.net | 19 жовтня 2017, 14:01

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    • velovs@ukr.net | 19 жовтня 2017, 13:39

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    • velovs@ukr.net | 19 жовтня 2017, 11:51

      https://kyrios.org.ua/literature/articles/20107-divni-apostoli-j-proroki-velichi-i-slavi-ii-erusalima.html

    • velovs@ukr.net | 19 жовтня 2017, 11:37

      https://kyrios.org.ua/propovidi/propovidi-na-nedili-i-svjata/30865-propovid-na-19-tu-nediliu-po-zislanni-sviatoho-dukha-oleh-kobel-2015.html

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