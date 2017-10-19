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Рада Церков підтримала законопроект № 5294 про протидію домашньому насильству
19 жовтня 2017, 13:35 | Законодавство | 0 | | Код для блогу | |
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій делегувала своїх представників на засідання парламентського Комітету, який розглядав проект Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».
Під час засідання представники Ради Церков підтримали редакцію урядового законопроекту № 5294, підготовлену робочою групою до другого читання, повідомляє Інститут релігійної свободи.
За наслідками дискусії Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму рекомендував Верховній Раді підтримати в цілому як закон проект Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».
Нагадаємо, що раніше Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликала парламентарів прийняти законопроекти № 4952 та № 5294, спрямовані на протидію домашньому насильству, не прив’язуючи їх до ратифікації Стамбульської Конвенції.
До самої ж Стамбульської Конвенції релігійні діячі висловили низку суттєвих термінологічних зауважень, у зв’язку з якими, на переконання Ради Церков, цей документ (проект № 0119) недоцільно ратифіковувати.
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