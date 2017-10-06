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Мін’юст зробить роз’яснення щодо реєстрації релігійних організацій
9 жовтня 2017, 12:06 | Законодавство | 0 | | Код для блогу | |
Міністерство юстиції розішле роз’яснення територіальним управлінням юстиції щодо особливостей державної реєстрації релігійних організацій.
Про це домовилися учасники Робочої групи, чергове засідання якої відбулося в Міністерстві 6 жовтня за участі представників Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, повідомляє Інститут релігійної свободи.
У роз’ясненні, яке підготує Мін’юст, буде зазначено про відсутність законодавчих підстав для вимагання корекції найменувань вже зареєстрованих релігійних організацій, а також визначено перелік документів, необхідний для включення до Єдиного державного реєстру тих релігійних організацій, які набули статусу юридичної особи до його створення.
Учасники Робочої групи також погодилися з тим, що необхідно продовжити розробку законодавчих змін щодо створення “єдиного вікна” для реєстрації релігійних організацій. Ідея полягає у тому, що релігійні організації подаватимуть вичерпний пакет документів лише до органів у справах релігій, які одночасно з реєстрацією статуту будуть вносити відповідні дані до Єдиного державного реєстру та пересилати їх також до податкових органів.
Для якісного опрацювання відповідного законопроекту представники Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій запропонували не поспішати з впровадженням цих змін, а продовжити відповідні консультації, якщо необхідно, і протягом 2018 року.
Учасники засідання подякували Міністерству юстиції за участь у розробці та підтримку законопроекту № 6642, що скасовує обов’язок нотаріального посвідчення статутів релігійних організацій. Члени Робочої групи обговорили законопроект № 6696, спрямованого на скасування загальної перереєстрації релігійних організацій, щодо якого також знайшли розуміння та підтримку з боку посадових осіб Мін’юсту.
Як повідомляв ІРС, парламентський Комітет з питань податкової та митної політики підтримав законопроект № 6696 та рекомендував Верховній Раді прийняти його за основу у першому читанні. Ініціатором цього проекту виступили представники усіх парламентських фракцій і груп, а в його розробці брали участь громадські експерти.
Раніше Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій заявила, що очікує від парламенту скасування перереєстрації всіх релігійних організацій через довготривалість, дороговартісність і складність цієї процедури. На переконання Ради Церков, запроваджена перереєстрація не лише блокує поточне духовне і соціальне служіння релігійних організацій, але й містить очевидні корупційні ризики.
Нагадаємо, що крайній термін перереєстрації релігійних організацій завершується 1 січня 2018 року. Податковий кодекс передбачає виключення з Реєстру тих релігійних організацій, які до цієї дати не встигнуть пройти перереєстрацію, що тягне за собою оподаткування їх пожертв всупереч статті 18 Закону про свободу совісті.
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