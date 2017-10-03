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Комітет ВР підтримав скасування перереєстрації релігійних організацій
5 жовтня 2017, 16:20 | Законодавство | 0 | | Код для блогу | |
Комітет з питань податкової та митної політики підтримав законопроект № 6696, спрямований на скасування перереєстрації релігійних організацій та автоматичне внесення їх до Реєстру неприбуткових установ і організацій.
Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти цей проект у першому читанні за основу, повідомляє Інститут релігійної свободи.
На підтримку цієї ініціативи під час засідання виступили як співавтори законопроекту з різних фракцій – народні депутати Оксана Продан, Олег Кришин, Максим Курячий, Олег Лаврик, так і присутні представники Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій та експерти Інституту релігійної свободи.
“Запроваджена перереєстрація релігійних організацій – це наша спільна помилка, і нам треба її виправити, бо в цьому немає жодної практичної необхідності. Тому ми пропонуємо автоматично перенести всі релігійні організації до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій і не змушувати священиків витрачати час на дублювання у статутах положень, які є в законодавстві”, – наголосила ініціатор законопроекту Оксана Продан.
Співавтори законопроекту, 16 з яких є членами Комітету, заявили про актуальність пропонованих змін з огляду на специфіку релігійних організацій і їх відмінності від інших юридичних осіб.
На підставі цього рішення Комітету цю ініціативу має розглянути весь склад Верховної Ради.
Як повідомляв ІРС, ініціаторами законопроекту № 6696 виступили представники усіх парламентських фракцій і груп, а в його розробці брали участь громадські експерти.
Раніше Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій заявила, що очікує від парламенту скасування перереєстрації всіх релігійних організацій через довготривалість, дороговартісність і складність цієї процедури. На переконання Ради Церков, запроваджена перереєстрація не лише блокує поточне духовне і соціальне служіння релігійних організацій, але й містить очевидні корупційні ризики.
Нагадаємо, що крайній термін перереєстрації релігійних організацій завершується 1 січня 2018 року. Податковий кодекс передбачає виключення з Реєстру тих релігійних організацій, які до цієї дати не встигнуть пройти перереєстрацію, що тягне за собою оподаткування їх пожертв всупереч статті 18 Закону про свободу совісті.
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