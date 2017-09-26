- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Рада Церков очікує від Верховної Ради скасування перереєстрації релігійних організацій
26 вересня 2017, 09:02 | Законодавство | 0 | | Код для блогу | |
Запроваджена два роки тому перереєстрація релігійних організацій обернулася негативними наслідками як для духовного і соціального служіння віруючих, так і для державного апарату, завантаженого тисячами статутів. Такого висновку дійшли члени Секретаріату Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій під час засідання 20 вересня, яке відбулося під головуванням шейха Ахмеда Таміма, голови Духовного управління мусульман України, повідомляє Інститут релігійної свободи.
Присутні релігійні діячі відзначили, що процес перереєстрації відбувається дуже повільно, що пов’язано з багатьма додатковими вимогами до поданих на реєстрацію документів, що часто виходить за рамки закону. Відтак, замість здійснення своєї духовної та соціальної роботи релігійні громади втрачають багато часу і ресурсів, місяцями відвідуючи різні реєструючі органи, щоб зберегти свій неприбутковий статус. У зв’язку з цим, Рада Церков спрямувала до парламенту низку звернень на підтримку законопроекту № 6696, що пропонує скасувати перереєстрацію релігійних організацій, та законопроекту № 6642, що скасовує нотаріальне посвідчення їх установчих документів.
Секретаріат ВРЦіРО проаналізував також інші законодавчі ініціативи, що знаходяться на розгляді Верховної Ради. Серед іншого представники конфесій вирішили зосередитися на тому, щоб напрацювати пропозиції до державної сімейної політики з метою утвердження шлюбу, як союзу чоловіка і жінки, кращої підготовки подружніх пар до шлюбного життя, належного соціального захисту одиноких матерів і подоланню проблематики насильства в сім’ї, не вдаючись до пропаганди одностатевих стосунків і гендерної ідеології, як це пропонують деякі активісти.
Нагадаємо, що раніше Рада Церков закликала парламентарів не ратифіковувати Стамбульську Конвенцію (проект № 0119) через наявність суттєвих термінологічних зауважень до цього документу, проте вжити інші заходи задля протидії домашньому насильству.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Одеські активісти демонтували паркову «тільки для православних» | 26 вересня 2017, 13:48 | Протести і конфлікти |
Президент Франції зустрівся з єпископом УГКЦ Борисом (Ґудзяком) | 26 вересня 2017, 12:11 | Міжнародні відносини |
Придушення інакомислення в Криму вдарило по основних правах і свободах людини – Місія ООН | 26 вересня 2017, 12:03 | Державно-конфесійні стосунки |
Турнір з міні-футболу між священиками та дияконами УГКЦ відбудеться в Івано-Франківську | 26 вересня 2017, 10:52 | Анонси |
У Німеччині судять проповідника, "лідера ІДІЛ", за вербування джихадистів | 26 вересня 2017, 10:33 | Світові |
Останні коментарі
- 26 вересня 2017, 13:47 |
- 26 вересня 2017, 13:13
А денисенко з порошенком) та ти привий як ніколи! Краще б як БМО - служили Богу та людям. |
- 26 вересня 2017, 13:10
Пан Єленський вже не один раз показав свою предвзятість та некомпетентність в Релігійному житті України(лавнозвісні закони та заяви в бік УПЦ), а ще й подача матеріалу від такого маргінала як пані |
- 26 вересня 2017, 00:56
Враження таке, наче цьому автору робити вже немає чого. А те, що Церква від держави відділена - він знає? Та хоч би Піднебесною єпархією себе назвали - вам яке діло? |
- 25 вересня 2017, 18:40
Якщо РПЦ тіно співпрацює з путіннським режимом то яке там служіння Богу. |
Популярні статті місяця
12 вересня 2017, 10:13 | Суспільство-дайджест | 18 вересня 2017, 13:14
Архієпископ ЄВСТРАТІЙ: «Промосковські заяви не здатні зупинити правду і логіку історії»
31 серпня 2017, 10:48 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 5 вересня 2017, 14:39
«Бог дав - Бог взяв»: Гучне пограбування настоятеля храму УПЦ (МП) в Одесі
29 серпня 2017, 09:10 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 29 серпня 2017, 16:20
18 вересня 2017, 11:20 | Релігійні церемонії та паломництво | | | 19 вересня 2017, 20:31
25 вересня 2017, 10:59 | Релігія і політика | 26 вересня 2017, 13:13
Проросійськй митрополит УПЦ (МП) самочинно змінив свій титул
Коментарі