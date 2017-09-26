Рада Церков очікує від Верховної Ради скасування перереєстрації релігійних організацій

Запроваджена два роки тому перереєстрація релігійних організацій обернулася негативними наслідками як для духовного і соціального служіння віруючих, так і для державного апарату, завантаженого тисячами статутів. Такого висновку дійшли члени Секретаріату Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій під час засідання 20 вересня, яке відбулося під головуванням шейха Ахмеда Таміма, голови Духовного управління мусульман України, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Присутні релігійні діячі відзначили, що процес перереєстрації відбувається дуже повільно, що пов’язано з багатьма додатковими вимогами до поданих на реєстрацію документів, що часто виходить за рамки закону. Відтак, замість здійснення своєї духовної та соціальної роботи релігійні громади втрачають багато часу і ресурсів, місяцями відвідуючи різні реєструючі органи, щоб зберегти свій неприбутковий статус. У зв’язку з цим, Рада Церков спрямувала до парламенту низку звернень на підтримку законопроекту № 6696, що пропонує скасувати перереєстрацію релігійних організацій, та законопроекту № 6642, що скасовує нотаріальне посвідчення їх установчих документів.

Секретаріат ВРЦіРО проаналізував також інші законодавчі ініціативи, що знаходяться на розгляді Верховної Ради. Серед іншого представники конфесій вирішили зосередитися на тому, щоб напрацювати пропозиції до державної сімейної політики з метою утвердження шлюбу, як союзу чоловіка і жінки, кращої підготовки подружніх пар до шлюбного життя, належного соціального захисту одиноких матерів і подоланню проблематики насильства в сім’ї, не вдаючись до пропаганди одностатевих стосунків і гендерної ідеології, як це пропонують деякі активісти.

Нагадаємо, що раніше Рада Церков закликала парламентарів не ратифіковувати Стамбульську Конвенцію (проект № 0119) через наявність суттєвих термінологічних зауважень до цього документу, проте вжити інші заходи задля протидії домашньому насильству.