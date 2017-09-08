Комітет ВР підтримав скасування нотаріального посвідчення статутів релігійних організацій

Комітет з питань промислової політики та підприємництва рекомендує Верховній Раді прийняти законопроект № 6642, який передбачає скасування вимоги щодо нотаріального посвідчення підписів, як зайвої проміжної ланки, у процесі реєстрації статутів релігійних організацій.

Таке рішення Комітет прийняв на засіданні у четвер, 7 вересня, за участі представників Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, повідомляє Інститут релігійної свободи.

“Справжність підписів на установчому документі громадського об’єднання, релігійної організації чи благодійної організації нотаріально засвідчується лише у разі наявності такої вимоги в установчих документах відповідного громадського об’єднання, релігійної організації чи благодійної організації”, – зазначено у проекті Закону.

Таке саме доповнення стосується протоколів загальних зборів релігійної організації, який затверджує зміни до статуту, а також щодо передавального акту (у разі злиття, приєднання, перетворення) та розподільчого балансу (у разі поділу або виділу) релігійної організації як юридичної особи. Щодо цих документів також скасовується вимога нотаріального засвідчення підписів представників релігійних організацій.

Таким чином, автори ініціативи пропонують скасувати нововведення закону, відомого як антирейдерський, прийнятого у жовтні 2016 року. По відношенню до релігійних організацій він ускладнив їх двоетапну процедуру реєстрації ще однім проміжним етапом, яким є нотаріальне посвідчення вже зареєстрованих органами влади документів. У разі прийняття змін, спрощену процедуру державної реєстрації буде поширено і на релігійні організації, так само як зараз нею користуються громадські об’єднання та благодійні організації.

Крім цього, законопроект передбачає, що за державну реєстрацію змін до відомостей про релігійні організації у Єдиному державному реєстрі не буде справлятися адміністративний збір, який на сьогодні складає 460 гривень. Адже наразі релігійні організації прирівняні по сплаті адміністративного збору до комерційних підприємств.

Законопроект № 6642 внесено до парламенту групою народних депутатів України з різних фракцій. Проект розроблено за сприяння Міністерства юстиції та за участі Інституту релігійної свободи і представників Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.

Як повідомляв ІРС, запроваджена у серпні 2015 році загальна перереєстрація неприбуткових організацій суттєво ускладнила діяльність релігійних організацій, для яких ця процедура є довготривалою, забюрократизованою та дороговартісною.

З огляду на це, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій пропонує на законодавчому рівні закріпити особливий неприбутковий статус релігійних організацій, щоб уникнути недоцільної та обтяжливої перереєстрації, яка лише дублює існуючі законодавчі норми у статутах. Зазначену ініціативу підтримали парламентарі та лідери низки фракцій, які спільно зареєстрували у Верховній Раді законопроект № 6696.

Нагадаємо, що крайній термін перереєстрації релігійних організацій завершується 1 січня 2018 року, а громадських об’єднань, благодійних організацій та інших неприбуткових – вже 1 липня 2017 року.