Релігійна організація може не змінювати назву під час перереєстрації – роз’яснення Мін’юсту

Міністерство юстиції роз’яснило особливості застосування законодавства України щодо найменування релігійних організацій.

Відповідне роз’яснення Мін’юст надав у відповідь на запит Інституту релігійної свободи. При цьому юристи ІРС звернули увагу Міністерства на незаконні вимоги окремих посадових осіб щодо обов’язкової зміни найменування релігійних організацій у процесі їх перереєстрації.

Найменування юридичної особи складається з її організаційно-правової форми (“релігійна організація”) та власної назви, що передбачено ч.1 статті 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». Детальні Вимоги до написання найменування юридичної особи затверджені Наказом Мін’юсту від 05.03.2012 року № 367/20680.

Однак ні Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації», ні згаданий Наказ не встановлюють особливих вимог до найменування релігійної організації. Відтак, релігійна організації вправі самостійно визначати свою назву, яка зазначається у лапках під час поєднання з організаційно-правовою формою (як приклад – Релігійна організація «ХХХХХ»).

При цьому законодавство України не містить вимог щодо зміни найменування тих релігійних організацій, які зареєстровані до набуття чинності цих законодавчих положень. Тобто релігійні організації, зареєстровані з найменуванням без згадки про їх організаційно-правову форму, вправі зберегти своє чинне найменування без жодних змін під час перереєстрації свого статуту.

Також, згідно з роз’ясненням Мін’юсту, відомості про вид релігійної організації (зокрема – релігійна громада, центр, управління, братство, місія, монастир, духовний навчальний заклад) повинні міститися у статуті релігійної організації, а не в її найменуванні. Про це зазначено у статті 12 Закону про свободу совісті. Тобто вимоги посадових осіб, щоб у повному найменуванні або власній назві релігійна організація вказувала її вид, є незаконними.

Нагадаємо, що запроваджена у серпні 2015 році загальна перереєстрація неприбуткових організацій суттєво ускладнила діяльність релігійних організацій, для яких ця процедура є довготривалою, забюрократизованою та дороговартісною.

На сьогодні встановлено, що крайній термін перереєстрації релігійних організацій завершується 1 січня 2018 року. Водночас термін перереєстрації громадських об’єднань, благодійних організацій та інших неприбуткових організацій вже сплив 1 липня 2017 року.

Як повідомлялося, парламентарі з різних фракцій внесли законопроект № 6696, спрямований на скасування загальної перереєстрації всіх статутів релігійних організацій, як умови збереження їх неприбуткового статусу.