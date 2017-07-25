Фігурант севастопольської «справи Хізб ут-Тахрір» у залі суду оголосив безстрокове голодування

У Верховному суді Росії фігуранту севастопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Руслану Зейтуллаеву 27 липня винесли вирок: йому збільшили термін до 15 років позбавлення волі з обмеженням на рік після відбуття. Зейтуллаев зачитав своє останнє слово. Він спростував висунуті проти нього звинувачення і оголосив про безстрокове голодування, повідомляє Крим.Реалії.

«Сьогодні мене судять за тероризм у справі, де немає ні слова про вибухові речовини, теракти, де є тільки розмови, - сказав він. - Звинуваченню все одно, що це абсурд. Головне - красиво зачитати текст, заготовлений заздалегідь. Раз вже ми так багато говоримо про тероризм, я хочу сказати голосно: «Ні тероризму!». Зупиніть це свавілля. Ми мусульмани - так, кримські татари - так, але не терористи! А ваші дії спрямовані на придушення інакомислення. Ну скажіть про це чесно, не лукавте! ».

Руслан Зейтуллаев стверджує, що його вивезли з півострова проти його волі. «Протягом трьох років на території Криму приймаються незаконні рішення в сфері боротьби з тероризмом і екстремізмом. Це і обшуки і переслідування журналістів, і визнання Меджлісу кримських татар екстремістською організацією, і багато іншого. Я виявився заручником цих незаконних рішень, був насильно вивезений з Криму », - заявив Зейтуллаев.

«Звинувачення будується на свідченнях деяких засекречених свідків, в тому числі араба Аднана, під псевдонімом Олександр, який і організовував зустрічі, за які мене судять. Але навіть ці зустрічі не маю нічого спільного з тероризмом », - сказав фігурант севастопольського« справи Хізб ут-Тахрір ».

Він додав, що займався правозахисною діяльністю, і підстави для звинувачень в тероризмі немає.

«У період правового поля України я був правозахисником. Як тільки я потрапив в юридичне поле Росії, СБУщник, який переодягнувся у ФСБ, захотів зробити з мене терориста. Мені вже не важливо ваше рішення, але скільки б я тут не просидів, я не стану терористом. Я вийду і буду правозахисником », - зазначив Зейтуллаев.

Зейтуллаев вимагає зустрічі з українським консулом і уповноваженою з прав людини Валерією Лутковською. Також він просить допустити в СІЗО Ростова російських правозахисників, представника Генконсульства України, журналістів, які бажають його відвідати в СІЗО.

Також подано клопотання - повернути Зейтуллаева, як громадянина України, в Україну, і припинити переслідування кримських татар за національними і релігійними ознаками.

«Клопотання прийнято судовою колегією до уваги, але не відноситься до предмету судового розгляду», - заявив у відповідь суддя і клопотання відхилив.

Під час короткої перерви - поки колегія перебувала в нарадчій кімнаті - спілкуватися з Зейтуллаевим заборонили не тільки адвокатам, а й українському консулу, який прийшов на засідання. Руслан Зейтуллаев намалював у відповідь кілька плакатів, в тому числі «Репресії XXI століття». Він мовчки показав їх на камеру.