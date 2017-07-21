Закон дозволить лікарям відмовлятися робити аборт з міркувань совісті

21 липня 2017, 12:30 | Законодавство | 0 |   | Код для блогу |  | 

До Верховної Ради внесено законопроект щодо права лікаря на відмову від призначення чи участі в проведенні аборту через міркування совісті.

Зазначені зміни ініціювали 15 народних депутатів з різних парламентських фракцій – Павло Унгурян, Микола Лаврик, Юрій Мірошниченко та інші, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Автори законопроекту № 6747 наголошують, що у будь-якому демократичному суспільстві завжди має бути дотримано баланс інтересів: з одного боку, має захищатись право людини (жінки) на здоров’я, доступ та отримання медичної допомоги, а з другого, мають бути виписані гарантії прав лікарів та права людини на свободу думки, совісті та віросповідання.

Проект пропонує доповнити статтю 281 Цивільного кодексу України «Право на життя» такими положеннями:

“Медичний працівник має право на відмову від призначення чи участі в проведенні операції штучного переривання вагітності через світоглядні чи релігійні переконання на умовах, визначених законодавством”.

Також статтею 50 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» передбачається, що “медичний працівник …зобов’язаний повідомити про свою відмову жінці в якомога коротший строк, надати всю необхідну інформацію про операцію, а також про медичного працівника чи заклад охорони здоров’я, де вона може отримати відповідні медичні послуги”.

Згідно з законопроектом, за відмову призначити чи взяти участь в проведенні операції штучного переривання вагітності забороняється будь-яка дискримінація, а медичний працівник не може бути притягнутий до відповідальності.

Однак у випадку виникнення невідкладних станів ці вимоги не застосовуються.

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теги до статті:Аборти,ВРУ
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    • Виктор | 21 липня 2017, 16:25

      "Исцели меня, Господи, и исцелен буду; спаси меня, и спасен буду; ибо Ты хвала моя". (Иеремия 17:14) Исцеление рака и других болезней для всех кто нуждается в помощи. В

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