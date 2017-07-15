Депутати пропонують скасувати перереєстрацію релігійних організацій

Парламентарі з різних фракцій внесли законопроект, спрямований на скасування загальної перереєстрації всіх статутів релігійних організацій, як умови збереження їх неприбуткового статусу.

Ініціаторами законопроекту № 6696, зареєстрованого у Верховній Раді 12 липня, виступили представники усіх парламентських фракцій і груп – Павло Унгурян, Оксана Продан, Олег Кришин та ще 26 депутатів, включно з керівниками деяких фракцій і груп – Олегом Березюком («Самопоміч»), Олегом Ляшком (РПОЛ) і Віталієм Хомутинніком («Відродження»), повідомляє Інститут релігійної свободи.

Проект розроблено за ініціативи Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, яка виступила з пропозицією скасувати загальну перереєстрацію статутів через її недоцільність та обтяжливість, а також за участі парламентських експертів та Інституту релігійної свободи.

“Вимоги Податкового кодексу України призвели до необхідності загальної перереєстрації статутів усіх релігійних організацій, кількість яких за даними Мінкультури України станом на 1 січня 2017 року складає майже 35 тисяч. Водночас, згідно даними ДФС, за 16 місяців від часу набуття чинності згаданих вимог щодо перереєстрації статутів 91 % релігійних організацій не пройшли перереєстрацію та не включені до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій. При цьому Мінкультури України також повідомляє, що станом на 1 березня 2017 року перереєстрацію статутів у Міністерстві пройшли лише 8,4 % релігійних організацій.”, – зазначено у пояснювальній записці до законопроекту.

З огляду на це, парламентарі пропонують доповнити Податковий кодекс України нормами про те, що релігійні організації визнаються неприбутковими та не потребують внесення відповідних змін до своїх установчих документів. Відтак, релігійні організації будуть автоматично включатися податковими органами до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Як повідомляв ІРС, до Верховної Ради також внесено законопроект № 6642, який передбачає скасування вимоги щодо нотаріального посвідчення статутів і протоколів загальних зборів релігійних організацій під час їх реєстрації. Проект також передбачає, що за державну реєстрацію змін до відомостей про релігійні організації у Єдиному державному реєстрі не буде справлятися адміністративний збір, який на сьогодні складає 460 гривень.

Нагадаємо, що запроваджена у серпні 2015 році загальна перереєстрація неприбуткових організацій суттєво ускладнила діяльність релігійних організацій, для яких ця процедура є довготривалою, забюрократизованою та дороговартісною.

На сьогодні законом встановлено, що крайній термін перереєстрації релігійних організацій завершується 1 січня 2018 року. Водночас термін перереєстрації громадських об’єднань, благодійних організацій та інших неприбуткових організацій вже сплив 1 липня 2017 року.