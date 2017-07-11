Муфтій прокоментував ініціативу розпочинати засідання Верховної Ради з «Отче наш»

15 липня 2017, 14:21 | Законодавство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Жодна релігія, згідно з Конституцією України, не може мати особливого статусу, і тому пропозиція розпочинати пленарні засідання Верховної Ради молитвою «Отче наш» є недоречною. Таку думку на своїй сторінці у Facebook  висловив муфтій духовного управління мусульман України "УММА" Саїд Ісмагілов.

"Починати пленарне засідання з молитви - взагалі непогано, але виключно в приватному та індивідуальному порядку. Чому? Україна за Конституцією - світська країна, і ніяка релігія (відповідно і молитва) не може бути обов'язковою, або мати особливий, більш підвищений, статус", - наголосив він. 

Муфтій нагадав, що в нашій країні церква, релігійні організації відокремлені від держави, відповідно і від державних органів. "Верховна Рада - це державний орган", - підкреслив він, зауважуючи, що постає питання: як бути депутатам, що сповідують інші релігії - іслам, юдаїзм або не сповідують ніякої релігії.

На його переконання, молитва є доброю ініціативою, але в індивідуальному та приватному порядку.

"Віра - це інтимне питання кожної людини, знайдуться і такі, що не забажають, щоб за їх молитвою хтось спостерігав. А найкращий варіант - нехай всі, хто вірує, помолиться в храмах своєї релігії, або індивідуально, до початку пленарного засідання, і вирушає робити добрі справи для країни та співгромадян з легким серцем", - резюмував він.

Яка РІСУ інформувала, кілька народних депутатів зареєстрували законопроект про зміни в регламенті роботи Верховної Ради. Він передбачає, що після відкриття кожного пленарного засідання в парламенті будуть читати молитву "Отче наш". Проте поки що текст законопроекту на сайті ВР відсутній.

Таку ініціативу вже розкритикували в УПЦ КП. 

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теги до статті:Верховна Рада,Саїд Ісмагілов
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    Останні коментарі

    • enzian | 15 липня 2017, 14:07

      Думок, може, й багато, а от кричущі факти співпраці "УПЦ МП" з агресором та його колаборантами приховати не вдасться.

    • Fr. Valerii | 15 липня 2017, 10:29

      Виявилось, що ця інформація не є правдивою. Сруктури "лднр" вели мову про це, але на цей момент громади УГКЦ ані в "днр" ані в "лнр" статути не переєстрували.

    • Fr. Valerii | 14 липня 2017, 23:20

      А що робити з громадами УГКЦ в Донецьку і Луганську, які переєстрували статути у відповідних "міністерствах" "днр" і "лнр"?

    • Оленка | 14 липня 2017, 20:53

      Архієпископ конфліктуючої конфесії та один, не відомо чи заангажований, працівник Національного інституту. Але ж можна знайти ще безліч таких самих експертів, що співатимуть зовсім іншу пісню. Хіба

    • Ігор Мицько | 13 липня 2017, 20:37

      І що?

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