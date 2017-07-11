Муфтій прокоментував ініціативу розпочинати засідання Верховної Ради з «Отче наш»

Жодна релігія, згідно з Конституцією України, не може мати особливого статусу, і тому пропозиція розпочинати пленарні засідання Верховної Ради молитвою «Отче наш» є недоречною. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив муфтій духовного управління мусульман України "УММА" Саїд Ісмагілов.

"Починати пленарне засідання з молитви - взагалі непогано, але виключно в приватному та індивідуальному порядку. Чому? Україна за Конституцією - світська країна, і ніяка релігія (відповідно і молитва) не може бути обов'язковою, або мати особливий, більш підвищений, статус", - наголосив він.

Муфтій нагадав, що в нашій країні церква, релігійні організації відокремлені від держави, відповідно і від державних органів. "Верховна Рада - це державний орган", - підкреслив він, зауважуючи, що постає питання: як бути депутатам, що сповідують інші релігії - іслам, юдаїзм або не сповідують ніякої релігії.

На його переконання, молитва є доброю ініціативою, але в індивідуальному та приватному порядку.

"Віра - це інтимне питання кожної людини, знайдуться і такі, що не забажають, щоб за їх молитвою хтось спостерігав. А найкращий варіант - нехай всі, хто вірує, помолиться в храмах своєї релігії, або індивідуально, до початку пленарного засідання, і вирушає робити добрі справи для країни та співгромадян з легким серцем", - резюмував він.

Яка РІСУ інформувала, кілька народних депутатів зареєстрували законопроект про зміни в регламенті роботи Верховної Ради. Він передбачає, що після відкриття кожного пленарного засідання в парламенті будуть читати молитву "Отче наш". Проте поки що текст законопроекту на сайті ВР відсутній.

Таку ініціативу вже розкритикували в УПЦ КП.