У Верховній Раді зареєстровано законопроект про заборону абортів в Україні

14 липня 2017, 10:22 | Законодавство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Верховна Рада пропонує дозволити здійснювати аборт жінкам тільки у випадках крайньої необхідності та за згодою медкомісії.

У парламенті зареєстровано законопроект №6239 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмежень щодо проведення операцій штучного переривання вагітності (абортів)», повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП) з посиланням на Судово-юридичну газету.

Ініціатором законопроекту виступив народний депутат Дмитро Голубов. У пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що, «давши право жінці вирішувати самостійно питання про проведення аборту, більшість країн не враховувало право чоловіка на батьківство (одне з репродуктивних прав людини)». Так, за словами автора законопроекту, аборт підриває основи держави (виникає демографічна проблема) та сім’ї (психічне здоров’я жінки надламується, моральна єдність подружжя послаблюється, сімейна гармонія порушується).

Наслідки аборту в першу чергу несприятливі для жінок – виникає велика ймовірність фізичних і психічних травм або втрата здатності народжувати дітей у майбутньому. Зараз близько 1 млн подружніх пар в Україні неплідні. Як стверджує Дмитро Голубов, з них майже 90% – у зв’язку з безплідністю жінки. Основною ж причиною жіночого безпліддя є аборт (в 80%).

Ст. 50 Основ законодавства України про охорону здоров’я дозволяє провести операцію штучного переривання вагітності за бажанням жінки в термін не більше 12 тижнів.

Законопроектом пропонуються зміни та доповнення до Цивільного кодексу України та Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» щодо дозволу на штучне переривання вагітності тільки у виняткових випадках. Обставини, що дозволяють перервати вагітність, повинні обов’язково затверджуватися комісією відповідних експертів.

Також передбачається, що жінці, якій дозволена операція штучного переривання вагітності (аборт), в обов’язковому порядку і безкоштовно надаватиметься вся повнота інформації про наслідки такої операції та стадії ембріогенезу (початковий етап формування і розвитку плода).

 

Система Orphus
теги до статті:Аборти,ВРУ,Законодавство
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Ігор Мицько | 13 липня 2017, 20:37

      І що?

    • Viktor Fedosiuk | 13 липня 2017, 12:20

      Вкотре підтверджуємо, що без Німця не можемо самі вирішити свої проблеми... і ніби не вина то наша... Наша ненаша влада не хоче і не може вирішити їх сама... А ми як риба в морі безвладдя... Бо

    • enzian | 13 липня 2017, 11:49

      "Канонічні" цього не витримають.

    • Ігор Мицько | 12 липня 2017, 15:20

      Вибачте за помилки, львівський погром відбувся восени 1918 р., а нагуєвицьких хлопчаків вбили у дзвіниці: "Крівава книга"с.24: В Нагуєвичах (повіт Дрогобич), зібрали польські легіоністи

    • Ігор Мицько | 12 липня 2017, 15:14

      "10 липня 1941 р. в селі Єдвабне група польського населення вчинила погром та вбила щонайменше 340 єврейських сусідів. Більшість із них – жінок, чоловіків і дітей – спалили живцем у сараї".

    Популярні статті місяця