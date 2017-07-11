У Верховній Раді зареєстровано законопроект про заборону абортів в Україні

Верховна Рада пропонує дозволити здійснювати аборт жінкам тільки у випадках крайньої необхідності та за згодою медкомісії.

У парламенті зареєстровано законопроект №6239 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмежень щодо проведення операцій штучного переривання вагітності (абортів)», повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП) з посиланням на Судово-юридичну газету.

Ініціатором законопроекту виступив народний депутат Дмитро Голубов. У пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що, «давши право жінці вирішувати самостійно питання про проведення аборту, більшість країн не враховувало право чоловіка на батьківство (одне з репродуктивних прав людини)». Так, за словами автора законопроекту, аборт підриває основи держави (виникає демографічна проблема) та сім’ї (психічне здоров’я жінки надламується, моральна єдність подружжя послаблюється, сімейна гармонія порушується).

Наслідки аборту в першу чергу несприятливі для жінок – виникає велика ймовірність фізичних і психічних травм або втрата здатності народжувати дітей у майбутньому. Зараз близько 1 млн подружніх пар в Україні неплідні. Як стверджує Дмитро Голубов, з них майже 90% – у зв’язку з безплідністю жінки. Основною ж причиною жіночого безпліддя є аборт (в 80%).

Ст. 50 Основ законодавства України про охорону здоров’я дозволяє провести операцію штучного переривання вагітності за бажанням жінки в термін не більше 12 тижнів.

Законопроектом пропонуються зміни та доповнення до Цивільного кодексу України та Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» щодо дозволу на штучне переривання вагітності тільки у виняткових випадках. Обставини, що дозволяють перервати вагітність, повинні обов’язково затверджуватися комісією відповідних експертів.

Також передбачається, що жінці, якій дозволена операція штучного переривання вагітності (аборт), в обов’язковому порядку і безкоштовно надаватиметься вся повнота інформації про наслідки такої операції та стадії ембріогенезу (початковий етап формування і розвитку плода).