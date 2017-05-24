Рада ухвалила закон щодо посилення охорони об’єктів культурної спадщини

Верховна Рада 25 травня ухвалила закон про внесення змін до закону "Про охорону культурної спадщини" (щодо визначення поняття "пам'ятка культурної спадщини") (№5678).

Як передає УНІАН, за це рішення з другої спроби проголосували 235 народних депутатів із 352, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом визначається, що пам'ятка культурної спадщини - об’єкт культурної спадщини, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, або об’єкт культурної спадщини, який взято на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності цим Законом, до вирішення питання про включення (невключення) об’єкта культурної спадщини до Держреєстру нерухомих пам’яток.

Згідно з чинним положенням, пам'ятка культурної спадщини - об'єкт культурної спадщини, який занесено до Держреєстру нерухомих пам'яток України. Крім того, із закону вилучено норму, відповідно до якої із занесенням до Реєстру на об’єкт культурної спадщини, на всі його складові елементи, що становлять предмет його охорони, поширюється правовий статус пам’ятки.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.