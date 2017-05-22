Депутати планують все таки розглянути "церковний" законопроект № 4128

Сьогодні, 22 травня на Погоджувальній Раді в Парламенті, заступник Голови Комітету з питань культури і духовності, Віктор Єленський попросив включити його законопроект № 4128 до порядку денного для розгляду в залі.

«Цей законопроект про совість людини. Кожна людина чи об’єднання громадян можуть вірити в те, що вони вважають достойним, і не вірити в те, що вони не вважають достойним віри. Вільно змінювати не тільки погляди, але й конфесійну юрисдикцію», – зазначає депутат.

Цей законопроект минулого тижня обговорювали не тільки у кулуарах Парламенту, але й на шпальтах багатьох ЗМІ, як в Україні, так і за її межами. Однак вслід за «галасу навколо цього документу» було не поміченим найголовніше. «По-перше, цей законопроект відповідає не тільки букві, але й духу міжнародного права у сфері свободи совісті і віросповідань та Конституції України. По-друге, цей галас був покликаний приглушити систематичні порушення не тільки свободи совісті, але й брутальні конфіскації релігійного майна та, навіть, вбивства на релігійному ґрунті», – наголошує В. Єленський.

Народний депутат наголосив, що характеризуючи з/п № 4128 прес-секретар В. Путіна Пєсков зазначає, що «вони зобов’язані захистити Російську Церкву в Україні». Віктор Єленський же вважає, що саме українські парламентарі в такому разі повинні захистити українську Церкву.

Нагадаємо, що минулого тижня депутати так і не встигли розглянути церковні законопроекти, в той же час під стінами Парламенту мітингували віруючі УПЦ (МП).