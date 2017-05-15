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Предстоятель УПЦ (МП) закликав нардепів не приймати «антицерковні» законопроекти 4128 та 4511
19 травня 2017, 08:53 | Законодавство | 0 | | Код для блогу | |
У своєму Зверненні Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Київський і всієї України Онуфрій просить народних обранців дослухатися до голосів сотень тисяч віруючих Української Православної Церкви (МП) та не приймати змін, передбачених в проектах Законів №4128 та №4511, які, за словами Митрополита, «є антирелігійними та порушують свободу віросповідання».
Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).
Митрополит Онуфрій наголосив на тому, що Українська Православна Церква завжди виступала і виступає за збереження миру як у нашій Українській Державі, так і між усіма людьми.
«Шановні депутати! Ви плануєте розглядати законопроекти №4511 та №4128, негативні відгуки яким уже дали експерти, релігієзнавці, політики та всі небайдужі українці. Але найголовнішу оцінку дали ті, кого зазначені законопроекти безпосередньо стосуються — це православні українці, незгодні з прийняттям запропонованих змін», – підкреслив Предстоятель УПЦ (МП) та додав, що до народних обранців вже звернулися понад 300 тисяч громадян України з проханням не приймати ці законопроекти і зараз під стінами Верховної Ради та у різних містах України люди зібралися на молитовне стояння.
В УПЦ (МП) стверджують, що прийняття цих законопроектів призведе до релігійної ворожнечі, дискримінації та порушення свободи совісті та віросповідання. Реалізація цих законопроектів відкриє двері для релігійної війни та покладе негативний відбиток на Україну на міжнародній арені.
Таким чином, зазначає Предстоятель Української Православної Церкви, «через волевиявлення окремих політиків може буде відроджена та продовжена справа атеїстичної богоборчої влади».
«Молимо Милосердного Бога дарувати Вам мудрість, виваженість, християнське розуміння та любов при прийнятті доленосних рішень для нашої Української держави», – звертається до народних депутатів Митрополит Онуфрій.
Мова йде про законопроекти № 4128 (про процедуру зміни юрисдикції) та № 4511 (про особливий статус для конфесій з центром в Росії). Детальний аналіз цих ініціатив доступний на сайті РІСУ.
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