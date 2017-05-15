Парламент не розглянув церковні законопроекти

Верховна Рада України так і не приступила до обговорення нашумілих церковних законопроектів, до них банально не дійшла черга. Сьогодні депутати обговорювали медичні та аграрні питання. Блок документів про культуру і духовність стояв в кінці списку.

Нагадаємо, що з самого ранку біля стін вищого законодавчого органу держави відбувався мітинг представників УПЦ (МП), які протестували проти прийняття «церковних законів». Віряни та священнослужителі Московського Патріархату молилися, служили молебні та тримали плакати «Законопроекти 4511 і 4128 – державне гоніння на Українську Православну Церкву». В самій УПЦ (МП) заявляють про 10 тис. мітингарів. Журналісти нарахували 1-3 тис.

Протягом дня з’явилася дезінформація про начебто зняття з розгляду цих законопроектів, однак пізніше на брифінгу скандально відомий нардеп Новинський спростував ці чутки.

Серед протестувальників журналісти помітили і священика-переможця у програмі «Голос країни». Церква повідомляє, що віруючих також прибув підтримати і Митрополит Онуфрій, Глава УПЦ (МП). Парафіяни стояли під Радою цілий день, та розійшлись після закриття вечірнього засідання Парламенту.

В найближчий понеділок відбудеться нова погоджувальна рада, яка визначатиме порядок денний на наступний тиждень. Скоріш за все Комітет знову подаватиме ці законопроекти до розгляду. Відтак, чи будуть депутати розглядати їх чи ні, стане відомо вже на початку наступного тижня.

Нагадаємо, що релігійні законопроекти обговорюють цілий тиждень. Глава РПЦ Патріарх Кіріл з цього приводу навіть написав листа релігійним діячам світу та лідерам Нормандської четвірки, в якому фактично шантажує у разі прийняття законопроектів, невиконанням Росією Мінських угод. А голова юридичного відділу УПЦ (МП) вже подумує, чи не накласти на народних депутатів анафему за неслухняність.

Мова йде про документи № 4128 (про процедуру зміни юрисдикції) та № 4511 (про особливий статус для конфесій з центром в Росії). Детальний аналіз цих ініціатив доступний на сайті РІСУ.