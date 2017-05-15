Експерт УПЦ (МП) пророкує суспільний «вибух» у разі зміни релігійного законодавства

18 травня 2017, 10:24 | Законодавство | 0 |   | Код для блогу |  | 

«Ініціатори та лобісти скандальних антирелігійних законопроектів №4128 та №4511 створили провокативну ситуацію, у яку найближчим часом може потрапити Президент України», – таку точку зору висловив експерт УПЦ (МП), екс-глава Держкомрелігій Юрій Решетніков на прес-конференції в УНІАН. Про це повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви.

«Якщо народні обранці знехтують відповідальністю перед суспільством 18 травня, то залишається гарант прав і свобод громадян, гарант Конституції України – Президент України, до якого будуть звертатися від УПЦ і вірні інших релігійних спільнот, з проханням не підписувати цей законопроект. Ті, хто ініціює розгляд цього законопроекту у Верховній Раді і всіляко його там проштовхує, вони готують і провокацію проти Президента України», – зазначив Юрій Решетніков.

Пояснюючи свою думку, він повідомив: «якщо Верховна Рада проголосує за цей законопроект, Президент України опиниться у складному становищі: або йому підписати те, що прямо суперечить Конституції України, європейським практикам і перекреслює демократичний вибір нашої держави, або йому визнати, що коаліція, значну частину якої складає і його партія, вона не дотягує в розумінні європейських стандартів розвитку державно-церковних відносин, забезпечення прав і свобод громадян. І над цим мали б подумати ініціатори цих законопроектів», – зауважив релігійний експерт.

Водночас він нагадав, що «Україна на початку 1990-х років мала 900 «гарячих точок» – місць боротьби за храми, переважно у Західній Україні. Усі роки державна влада дбала, щоб випадків протистояння за храми ставало все менше. У 2009-2010-х роках таких місць лишилось не більше 30».

«На сьогодні, з подачі державної влади, яка презентується окремими депутатами Верховної Ради, робиться все для того, щоб випадків протистоянь стало більше. Законопроект 4128, стосовно самоідентифікації, призведе до того, що «вибухне» вся Україна», – передбачає експерт.

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теги до статті:Законодавство,Релігійне законодавство,Юрій Решетніков
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Останні коментарі

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

  • Лада | 17 травня 2017, 22:37

    Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".

  • Стефан | 17 травня 2017, 01:56

    КСУ дозволив проводити публічні богослужіння в Україні без дозволу місцевої влади. Кожному чесному в будь-якій країні світу видно, очевидна турбота про людей в Україні, а також стають зрозумілими

  • Георгий Ткач | 16 травня 2017, 18:38

    Необходимо запретить в Украине деятельность преступного МП. Эта организация, прикрываясь Богом и верой людей, является весьма политизированной структурой и реализует военно-политические задачи

  • jenifer | 14 травня 2017, 04:40

    Я ніколи не вірю в любов заклинання, поки я не зустрів одного мого, який розповів мені все про DR.otutu, який привів її екс-бойфренда назад, навіть коли вона говорила мені, що я не повірив їй, тому

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