- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Експерт УПЦ (МП) пророкує суспільний «вибух» у разі зміни релігійного законодавства
18 травня 2017, 10:24 | Законодавство | 0 | | Код для блогу | |
«Ініціатори та лобісти скандальних антирелігійних законопроектів №4128 та №4511 створили провокативну ситуацію, у яку найближчим часом може потрапити Президент України», – таку точку зору висловив експерт УПЦ (МП), екс-глава Держкомрелігій Юрій Решетніков на прес-конференції в УНІАН. Про це повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви.
«Якщо народні обранці знехтують відповідальністю перед суспільством 18 травня, то залишається гарант прав і свобод громадян, гарант Конституції України – Президент України, до якого будуть звертатися від УПЦ і вірні інших релігійних спільнот, з проханням не підписувати цей законопроект. Ті, хто ініціює розгляд цього законопроекту у Верховній Раді і всіляко його там проштовхує, вони готують і провокацію проти Президента України», – зазначив Юрій Решетніков.
Пояснюючи свою думку, він повідомив: «якщо Верховна Рада проголосує за цей законопроект, Президент України опиниться у складному становищі: або йому підписати те, що прямо суперечить Конституції України, європейським практикам і перекреслює демократичний вибір нашої держави, або йому визнати, що коаліція, значну частину якої складає і його партія, вона не дотягує в розумінні європейських стандартів розвитку державно-церковних відносин, забезпечення прав і свобод громадян. І над цим мали б подумати ініціатори цих законопроектів», – зауважив релігійний експерт.
Водночас він нагадав, що «Україна на початку 1990-х років мала 900 «гарячих точок» – місць боротьби за храми, переважно у Західній Україні. Усі роки державна влада дбала, щоб випадків протистояння за храми ставало все менше. У 2009-2010-х роках таких місць лишилось не більше 30».
«На сьогодні, з подачі державної влади, яка презентується окремими депутатами Верховної Ради, робиться все для того, щоб випадків протистоянь стало більше. Законопроект 4128, стосовно самоідентифікації, призведе до того, що «вибухне» вся Україна», – передбачає експерт.
Рейтинг
0
0
Останні новини
Чергова громада на Тернопільщині покинула УПЦ (МП) | 18 травня 2017, 13:48 | Міжцерковні стосунки
Шоу під ВРУ: священик - переможець «Голосу країни» заспівав на акції протесту УПЦ (МП) | 18 травня 2017, 12:31 | Протести і конфлікти
По всій Україні сьогодні відбулася хвилина мовчання в пам'ять про жертви геноциду кримськотатарського народу | 18 травня 2017, 12:18 | Національно-релігійні питання
УПЦ (МП) привела протестувальників під Верховну Раду | 18 травня 2017, 11:13 | Протести і конфлікти |
Окупанти намагаються завадити кримським татарам здійснювати пам'ятні заходи у 73-ті роковини депортації | 18 травня 2017, 11:11 | Національно-релігійні питання
Останні коментарі
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной
Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".
КСУ дозволив проводити публічні богослужіння в Україні без дозволу місцевої влади. Кожному чесному в будь-якій країні світу видно, очевидна турбота про людей в Україні, а також стають зрозумілими
Необходимо запретить в Украине деятельность преступного МП. Эта организация, прикрываясь Богом и верой людей, является весьма политизированной структурой и реализует военно-политические задачи
Я ніколи не вірю в любов заклинання, поки я не зустрів одного мого, який розповів мені все про DR.otutu, який привів її екс-бойфренда назад, навіть коли вона говорила мені, що я не повірив їй, тому