В Одесі УПЦ (МП) агітує інші конфесії виступити проти прийняття нововведень до релігійного законодавства

На цьому тижні Верховна Рада має розглянути два документи, що стосуються церковних питань. Це проекти законів № 4128 про уточнення процедури зміни юрисдикції та № 4511 про особливий статус конфесій, центри яких знаходяться в країні-агресорі. Проти цих документів активно виступають УПЦ (МП), Опозиційний блок, РПЦ та різного роду громадські діячі.

Так, в самій Українській Православній Церкві з офіційним осудом цих законопроектів виступив запорізькій митрополит Лука, який назвав «слугами диявола» тих, хто «кричить про декомунізацію», хоча й згодом ця фраза була прибрана. Також зі схожим зверненнями виступили архиєпископи Кіровоградський Іосаф та Первоймайський Олексій.

Не обійшов стороною ці документи і Одеській митрополит УПЦ (МП) Агафангел. Він теж оприлюднив послання з погрозами народного повстання, у разі прийняття цих законопроектів. Як повідомляє офіційний сайт УПЦ (МП) на Одещині, за закликом Агафангела свої підписи «проти» поставили 52 тисячі віруючих МП, що складає 2% від населення області.

В редакцію РІСУ надійшла інформація, що представники Одеської єпархії УПЦ (МП) намагаються «обробляти» представників інших конфесій, щоби вони виступили проти цих законопроектів.

Так, зокрема було складено проект звернення від Духовної Ради Одеської області щодо негативного висновку щодо цих документів.

Однак ніхто з очільників конфесій не підтримав це звернення. Одних наразі немає в Одесі, інші категорично відмовилися підтримувати МП, треті – поки що не мають офіційної позиції щодо згадуваних законопроектів.

Також деякі релігійні діячі апелюють до того, що не було офіційної позиції ВРЦіРО стосовно законопроектів № 4128 та № 4511. Обговорення цих документів було на засіданні секретаріату Ради Церков, однак спільного рішення відносно них так і не було вироблено. Попри всі заяви сайтів, наближених до УПЦ, офіційного документу й досі немає.

Нагадаємо, що в самій УПЦ вже оголосили, що проводитимуть мітинг на честь протесту проти прийняття цих законопроектів. Зокрема, Церква планує вивести свої вірних 18 травня, в четвер, на 9:00 годину ранку під будівлю Парламенту. На сайті синодального інформаційного відділу київської митрополії УПЦ (МП) від імені всіх віруючих УПЦ (МП) закликають громадян України не приймати ці закони, адже, на їхню думку, це начеб то «наведе гнів Божий на країну».