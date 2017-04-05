Мін’юст та ВРЦіРО обговорили проблематику перереєстрації статутів релігійних організацій

У Міністерстві юстиції відбулася вже друга нарада за участі представників Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, спрямована на вирішення актуальних питань релігійної діяльності.

В зустрічі 3 квітня взяла участь Перший заступник Міністра юстиції України Наталія Севостьянова та керівники профільних департаментів, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Учасники наради обговорили проблематику перереєстрації статутів релігійних організацій, яка триває у зв’язку з новими вимогами Податкового кодексу до установчих документів усіх неприбуткових організацій. Також йшлося про узгодження позицій щодо законодавчих змін у цій сфері, з огляду на те, що Мін’юст є одним із тих органів, якому доручено розробку законопроекту задля спрощення процедури реєстрації релігійних організацій.

Попередня зустріч представників Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій відбулася в Міністерстві 3 березня цього року за участі Міністра юстиції Павла Петренка.