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Мін’юст та ВРЦіРО обговорили проблематику перереєстрації статутів релігійних організацій
7 квітня 2017, 10:06 | Законодавство | 0 | | Код для блогу | |
У Міністерстві юстиції відбулася вже друга нарада за участі представників Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, спрямована на вирішення актуальних питань релігійної діяльності.
В зустрічі 3 квітня взяла участь Перший заступник Міністра юстиції України Наталія Севостьянова та керівники профільних департаментів, повідомляє Інститут релігійної свободи.
Учасники наради обговорили проблематику перереєстрації статутів релігійних організацій, яка триває у зв’язку з новими вимогами Податкового кодексу до установчих документів усіх неприбуткових організацій. Також йшлося про узгодження позицій щодо законодавчих змін у цій сфері, з огляду на те, що Мін’юст є одним із тих органів, якому доручено розробку законопроекту задля спрощення процедури реєстрації релігійних організацій.
Попередня зустріч представників Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій відбулася в Міністерстві 3 березня цього року за участі Міністра юстиції Павла Петренка.
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