У Трудовому кодексі України не буде понять «гендер» та “сексуальна орієнтація”

Парламентський Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення підтримав компромісне рішення щодо антидискримінаційних положень у новому Трудовому кодексі України. У підсумку, фінальний текст проекту не містить проблемні, на думку Церков, поняття “сексуальна орієнтація” та “гендерна ідентичність”.

Комітет затвердив остаточну редакцію до другого читання проекту Трудового кодексу України (реєстр. № 1658) на засіданні 15 березня, повідомляє Інституту релігійної свободи.

“Ми запропонували помірковану позицію - заборонити дискримінацію будь якої форми та за будь якою ознакою в трудових відносинах”, – пояснив народний депутат Павло Унгурян суть компромісу, досягнутого у Верховній Раді.

Однак речник глави держави Святослав Цеголко висловив невдоволення Президента Петра Порошенка таким рішенням, який пов’язав включення згаданих понять до законодавства України із отриманням безвізового режиму. “Вилучити з проекту нового Трудового кодексу так звані антидискримінаційні норми глава держави вважає помилковим і навіть провокативним”, – зауважив він.

Як наголошують в ІРС, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій не погоджується з тиском європейських структур на Україну в цьому питання та підтримує нинішнє компромісне рішення Комітету:

“Верховна Рада та Уряд повинні відстоювати національні інтереси України, дбати про добробут українського народу, плекати самобутність, культурні особливості та моральні засади українського суспільства. А відтак – протистояти тиску та завзятим намаганням просунути в законодавство України дедалі ширше підґрунтя до легалізації так званих одностатевих ‘шлюбів’ чи партнерств”, – заявила Рада Церков у своєму зверненні до парламентарів.

Релігійні діячі звернули увагу народних депутатів на те, що згідно з останніми соціологічними дослідженнями, 84% українців проти легалізації одностатевих партнерств і виступають за їх заборону чи суттєве обмеження пропаганди одностатевих відносин, посилаючись на опитування проведене групою «Рейтинг» у червні 2016 року.

“Цікаво спостерігати, як в Україні навчилися маніпулювати європейсько-американською сентиментальністю до штампів гендерної ідеології. Коли бракує добрих новин на фронті боротьби з корупцією і західні дипломати починають непокоїтися аж до публічних заяв – треба просто переключити їхню увагу на лгбт-гендер-тематику”, – зауважив речник Київського Патріархату архієпископ Євстратій (Зоря).

Нагадаємо, що у листопаді 2015 року Верховна Рада прийняла за основу проект нового Трудового кодексу. Водночас депутати не підтримали доповнення переліку заборон дискримінації за різними ознаками у трудових відносинах поняттям “сексуальна орієнтація”. За цю поправку проголосувало лише 117 парламентарів.

Пізніше відбулися громадські протести через грубе порушення регламентних процедур, коли подібна норма була проголосована парламентом з 17-ої спроби під тиском європейських структур під час розгляду законопроекту № 3442.