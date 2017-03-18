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Депутат Новинський вніс ще один законопроект на "захист церковного майна"
18 березня 2017, 14:18 | Законодавство | 0 | | Код для блогу | |
Депутат Новинський вніс ще один законопроект на захист церковного майна
Парламентар пропонує обмежити можливості органів влади розпоряджатися державним і комунальним майном, переданим релігійним організаціям у тимчасове користування.
Про йдеться у законопроекті № 6200, зареєстрованому у Верховній Раді 16 березня, повідомляє Інститут релігійної свободи.
Автор ініціативи Вадим Новинський пропонує внести низку суттєвих змін до статей 17, 18 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації». Серед них такі:
1. За відсутності взаємної згоди конфліктуючих релігійних громад державний орган позбавляється нинішнього права “визначати порядок користування культовою будівлею і майном шляхом укладення з кожною громадою окремого договору”.
2. Дострокове припинення права користування культовими будівлями, земельними ділянками іншим майном, що передані релігійним організаціям на законних підставах незалежно від культу, віросповідання, напряму, течії або толку, відбувається виключно на умовах укладеного договору, за згодою релігійних організацій або на підставі відповідного рішення суду, що набрало законної сили.
3. Забороняється без згоди релігійних організацій або відповідного рішення суду, що набрало законної сили:
а) достроково вилучати з користування релігійних організацій культові будівлі, земельні ділянки та інше майно, що передане їм на законних підставах, для будь-яких потреб, в тому числі для потреб держави;
б) передавати без згоди релігійних організацій майно релігійних організацій, що знаходиться в їх користуванні, в користування іншим релігійним організаціям, третім особам;
в) позбавляти права користування майном релігійні організації з підстав їх належності, культу, віросповідання, напряму, течії або толку, а також інших підстав, не передбачених Законами України.
4. Забороняється без згоди релігійних організацій або відповідного рішення суду, що набрало законної сили вилучати майно релігійних організацій, що належить їм на праві власності, для будь-яких потреб, в тому числі для потреб держави.
Як нагадують в Інституті релігійної свободи, у лютому 2014 року депутат Новинський вже вносив аналогічний проектна розгляд парламенту, коли з’явилися чутки про намір захопити приміщення Києво-Печерської Лаври, якими користується УПЦ (Московського Патріархату). Проте запропонована ним ініціатива не була поставлена на голосування у Верховній Раді попереднього скликання.
Пізніше, після парламентських виборів, подібний проект № 1436 депутат Новинський знов зареєстрував у парламенті. Проте ця ініціатива була знята з розгляду у листопаді 2016 року.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.