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Віктор Єленський розповів, як Росія хотіла знищити у Раді його закон про Церкву
23 лютого 2017, 10:00 | Законодавство | 0 | | Код для блогу | |
Народний депутат від "Народного Фронту" розповів, як Росія намагалася через Галину Ярову зірвати його законопроект про можливість переходу із однієї релігії на іншу.
Про це він розповів в коментарі Еспресо.TV.
"Вчора СБУ була розкрита мережа персонажів, які діяли в інтересах Росії, намагаючись протягнути ідею федералізації, розхитати ситуацію в Україні. Займалися вони цим через підкуп помічників народних депутатів. Ця історія має відношення і до мого законопроекту №4128 "Про свободу совісті та релігійні організації" (щодо зміни релігійними громадами підлеглості)", – розповів Єленський.
За його словами, закон був поданий рік тому 23 лютого, і передбачав, що людина, не залежно від її віросповідання має право перейти на іншу віру.
"Будь вона, православним, католиком, вона може стати буддистом і навпаки. Або, наприклад, людина ходить у церкву під Московським патріархатом, а хоче під Київським", – пояснив народний депутат і додав, що це право, на зміну релігії, записано в усіх документах, яке стосується свободи совісті і переконань.
"Також це право передбачеться і в українському законі свободи совісті, але яким чином можна зробити перехід – не прописано", – зазначив Єленський.
Таким чином, законопроект №4128 мав на меті прописати ці правила більш конкретно.
"Він не був спрямований конкретно проти Московського патріархату чи проти Київського, чи проти католиків. Але ясно, що у нас є чимало громад в Україні, де віруючі не хочуть бути у Московському патріархаті. Коли цей закон був поданий, проти нього єдиним фронтом виступила Московська патріархія, персонально патріарх Кирил, його заступники, дуже жорстко керівництво УПЦ Московського патріархату, "Опоблок", пан Новінський", - сказав він.
"Коли вчора СБУ викрила цю групу, якою курувала Росія, у мене зійшлися пазли. Адже 8 вересня минулого року, я із жахом дізнаюся, що у приміщенні Верховної Ради відбувся круглий стіл про цей законопроект. Мене не те що не запросили, а ні наш комітет, ні Миколу Княжицького, ні мене як його заступника, ніхто не поставив до відома. Організувало цей круглий стіл "Міжфракційне об'єднання з покращення митної земельної податкової поліції" і от зараз з'ясувалося, що координатор цього об'єднання пані Ярова", – розповів Єленський.
Окрім того, він зазначив, що на круглий стіл були також запрошені нардепи – член депутатської групи "Партія "Відродження" Андрій Шипко та нардеп від БПП Сольвар Руслан.
Нагадаємо, що СБУ розповіла про групу осіб, які на замовлення Росії готували різні заходи із дестабілізації ситуації в Україні. До них входили помічники деяких народних депутатів.
Серед організаторів цієї групи – керівник ГО "Донбаське земляцтво м. Києва" Будяк Андрій, голова секретаріату міжфракційного депутатського об’єднання "Депутатське об’єднання з реформування податкового, митного та земельного законодавства" Ярова (Волобуєва) Галина та Житомирський Юрій, який, за даними СБУ, є помічником трьох нардепів: Геннадія Кривошеї (фракція "Народний фронт"), Дениса Силантьєва (фракції Радикальної партії Ляшка) та Тетяна Бахтєєвої (фракція Опоблоку).
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Ну й справді: цю війну на Сході України, як виявляється, розв'язали й спонсорують ніхто інші, як... греко-католики... Та ще й "разом з Київським патріархатом"...
Ватикан як завжди далекоглядний...та й в принципі заклик адекватний, приймає сторону, яка притаманна християнам - припиніть вбивати, по одну і другу сторону живі люди...Абсолютно згідний з такою
гундяевцев на пушечный выстрел не подпускать к армии
Звернення до символічної інституції, від якої нічого не залежить. І якщо уважно подивитись в текст, то взагалі це звернення НІ ДОКОГО. Тому це є ZERO.
http://zal-lib.pp.ua/pom-yanuly-molytvoyu-odnoselchan-u-lysivtsyah/