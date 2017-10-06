Європейський Суд прийняв рішення на користь церковної автономії

Велика палата Європейського Суду з прав людини підтвердила право релігійних організацій на самоврядування. Це рішення спонукатиме 47 держав-членів Ради Європи поважати право Церкви регулювати власні справи.

Таке рішення Суд постановив 14 вересня у справі «Нагі проти Угорщини» (Nagy v. Hungary), чим підтвердив принцип церковної автономії. Велика палата ЄСПЛ захистила право Церков на “церковні суди та дисципліну служителів церкви”, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Правозахисна організація ADF International надала Суду свій експертний висновок, стверджуючи, що згідно з міжнародним правом, церкви повинні мати можливість керувати своїми внутрішніми справами без втручання уряду.

Заступник директора ADF International Пол Коулман так прокоментував прийняте рішення:

"Міжнародне право та, зокрема, Європейська конвенція з прав людини захищають принцип автономії церкви при розгляді внутрішніх дисциплінарних питань. Держава не повинна відігравати жодної ролі у внутрішньому управлінні релігійних організацій".

Згідно з рішенням Великої палати ЄСПЛ, держава не повинна втручатися у відносини між Церквою та її служителями.

Суть справи, яку розглядав Європейський Суд з прав людини, полягає у розв’язанні суперечки, що триває з 2005 року, коли церковний суд звільнив пана Каролі Нагі зі своєї пастирської посади за результатами церковного дисциплінарного провадження, яке було порушено проти нього. Другий церковний суд підтримав це рішення та відхилив апеляцію заявника. Справа дійшла до Верховного суду Угорщини, який відмовився визнати юрисдикцію, оскільки у справі було застосоване церковне право. Тому у 2009 році пан Нагі звернувся до ЄСПЛ зі скаргою на те, що державні суди відмовилися розглядати його позов, посилаючись, що це питання відноситься до внутрішньої церковної дисципліни.

"Це рішення Великої палати ЄСПЛ підтвердило принцип церковної автономії, відкинувши вимогу колишнього пастора, що він мав право використовувати державні суди проти церкви, коли він був незадоволений рішеннями внутрішніх церковних судів. Це рішення ЄСПЛ можна вітати, оскільки воно утверджує права віруючих у всіх 47 державах-членах Ради Європи, щоб мати змогу керувати власними справами без необґрунтованого зовнішнього втручання держави", – пояснив Пол Коулман.

Нагадаємо, що раніше Парламентська Асамблея Ради Європи прийняла окрему резолюцію, в який підкреслила, що церкви є частиною громадянського суспільства та відіграють важливу роль у суспільному житті країни.