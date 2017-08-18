Суд у Дніпрі відмовив в апеляції правозахиснику, який оскаржує передання Органного залу в руки УПЦ (МП)

20 серпня 2017, 10:31 | Юриспруденція | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Дніпрі апеляційний господарський суд вирішив повернути без розгляду апеляційну скаргу правозахисника Олександра Гумірова, який оскаржує передання Органного залу в руки УПЦ (МП). Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як розповів 17 серпня сам Гуміров, в ухвалі суду сказано, що в поданні апеляційної скарги порушені строки. В ухвалі також йдеться про те, що «суд не вбачає поважності причини пропуску строку подання апеляційної скарги». 

2009 році релігійна громада УПЦ (МП) звернулася до господарського суду області з позовом про визнання права власності на будівлю Органної зали, рішення суду про передання будівлі було ухвалене 26 серпня 2010 року.

«Відповідно до частини 1 статті 93 Господарського процесуального кодексу України, апеляційна скарга подається на рішення місцевого господарського суду протягом десяти днів, а на ухвалу місцевого господарського суду – протягом п'яти днів з дня їх оголошення місцевим господарським судом», – зазначено в ухвалі апеляційного суду.

Як повідомив позивач, дніпровський правозахисник Олександр Гуміров, 31 липня, він подав скаргу безпосередньо на судову ухвалу, якою була затверджена «мирова угода» про передачу Органної зали у власність церкви.

За його словами, щоб подати заяву, потрібно було близько 2 тисяч гривень. Кошти на судові витрати збирали небайдужі дніпряни.

Водночас Олександр Гуміров заявив про впевненість у тому, що відмова апеляційного судуце ще не кінець справи. Водночас про свої подальші дії наразі не повідомив.

У липні Апеляційний суд Дніпропетровщини відмовив у задоволенні апеляційної скарги щодо повернення Органної зали від УПЦ (МП) громаді. Позивач Олександр Гуміров в апеляційному суді тоді намагався оскаржити рішення Центрального районного суду Дніпра, який 18 квітня відмовився задовольнити позов щодо повернення органного залу від УПЦ (МП) громаді. В суді Олександр Гуміров намагався довести, що довіреність, на основі якої свого часу екс-представник обласної ради Олександр Смирний підписав документи на передання закладу культури церкві, була незаконною.

В УПЦ (МП) рішення судів не коментували. Водночас раніше у Дніпропетровській єпархії церкви заявляли, що мають право на будівлю Органної зали, адже та первісно була збудована як церква.

Дніпропетровський Будинок органної та камерної музики розташований у приміщенні колишньої Брянської церкви, збудованої коштом одного з металургійних заводів на початку 20-го століття. За радянських часів її забрали на користь держави, а у 1980-і там облаштували концертну залу з унікальним органом. У березні 2011 року керуючий Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП) митрополит Іриней повідомив, що приміщення Органної зали перейшло в управління церкви.

 

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теги до статті:Судочинство,УПЦ (МП) на Дніпропетровщині
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    • enzian | 20 серпня 2017, 15:56

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    • анатолій дутчак | 20 серпня 2017, 09:16

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    • 13moiseev | 18 серпня 2017, 23:06

      Так каже ніби не підтримувала окупантів. Ця ситуація нагадує мені мультфільм "мауглі" а првозахисниця шакала, таки дуже схожа.

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